Ο Σάμουελ Γκράντσιρ βρίσκεται στα εφτά γκολ και ο νέος προπονητής της Νέας Σαλαμίνας Σωφρόνης Αυγουστή ελπίζει πως θα συνεχίσει και μαζί του να... πυροβολεί.

Είναι από τα μεγάλα κέρδη των ερυθρολεύκων ο 30χρονος ακραίος επιθετικός, παρόλο που τα περισσότερα του γκολ δεν είχαν αντίκρισμα.

Δηλαδή, δεν έφεραν βαθμούς μιας και η συγκομιδή της Νέας Σαλαμίνας είναι οκτώ βαθμοί σε εννιά αγώνες.

Σίγουρα, αποτελεί ένα ισχυρό όπλο στα χέρια του νέου προπονητή, ο οποίος έδειξε και στο παρελθόν ότι ξέρει να αξιοποιεί πολύ καλά τέτοιου είδους... όπλα.

Χ.Χ