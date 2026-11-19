Ο Αυγουστή ελπίζει να συνεχίσει και μαζί του να πυροβολεί...
ΓΗΠΕΔΟ
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Ποντάρει πολλά στον Γάλλο ο νέος προπονητής της Νέας Σαλαμίνας.
Ο Σάμουελ Γκράντσιρ βρίσκεται στα εφτά γκολ και ο νέος προπονητής της Νέας Σαλαμίνας Σωφρόνης Αυγουστή ελπίζει πως θα συνεχίσει και μαζί του να... πυροβολεί.
Είναι από τα μεγάλα κέρδη των ερυθρολεύκων ο 30χρονος ακραίος επιθετικός, παρόλο που τα περισσότερα του γκολ δεν είχαν αντίκρισμα.
Δηλαδή, δεν έφεραν βαθμούς μιας και η συγκομιδή της Νέας Σαλαμίνας είναι οκτώ βαθμοί σε εννιά αγώνες.
Σίγουρα, αποτελεί ένα ισχυρό όπλο στα χέρια του νέου προπονητή, ο οποίος έδειξε και στο παρελθόν ότι ξέρει να αξιοποιεί πολύ καλά τέτοιου είδους... όπλα.
Χ.Χ