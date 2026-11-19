Με περιορισμένες επιλογές στα χαφ θα εκστρατεύσει η ΑΕΚ την ερχόμενη Κυριακή στο ΓΣΠ για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Μετά και το νέο πρόβλημα που προέκυψε με τον Γιέρσον Τσακόν, που υπέστη θλάση ελαφράς μορφής και θα χάσει σίγουρα την αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής, ο Ρούμπεν Σεγιές δεν θα έχει στη διάθεσή του συνολικά τρεις ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στη μεσαία γραμμή, οι οποίοι στα τελευταία παιχνίδια ήταν βασικοί.

Ο λόγος για τον τραυματία Ρέπας, τον τιμωρημένο Κέλερ και τον Τσακόν, ο οποίος στα πλείστα παιχνίδια κινείτο σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο. Ο νέος μυϊκός τραυματισμός του 23χρονου μεσοεπιθετικού έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία άρχισε να μονιμοποιείται στο βασικό σχήμα κι έβρισκε τον ρυθμό του μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό που είχε τον Οκτώβριο του 2025, ο οποίος τον κράτησε αρκετούς μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης.

Ως εκ τούτου, ο Ισπανός τεχνικός καλείται να βρει τις λύσεις και τους αντικαταστάτες των τριών παικτών ανάμεσα στους διαθέσιμους Πάνκοφ, Λέδες, Μράμπτι, Χ. Κυριάκου και Ναούμ, οι οποίοι μπορούν να εξυπηρετήσουν τις θέσεις στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Εκτός πλάνων για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό είναι και ο Μιραμόν λόγω καρτών. Οι κιτρινοπράσινοι είχαν χθες ρεπό και σήμερα επιστρέφουν στις προπονήσεις.