Ιτζχάκι: «Είναι λυπηρό, πρέπει να βελτιωθούμε»

Φανερά απογοητευμένος, με την εξέλιξη του παιχνιδιού, ο Μπάρακ Ιτζχάκι στάθηκε στην επόμενη μέρα.

«Σίγουρα είναι λυπηρό να χάνεις στο τελευταίο λεπτό» είπε αρχικά Ισραηλινός προπονητής, για να προσθέσει: «Πρέπει να βελτιωθούμε. Παίζαμε απέναντι σε μία πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Άρης. Ήμασταν κοντά για την ισοπαλία. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, να βελτιωθούμε. Την Κυριακή έχουμε την Ομόνοια».

Όσο για τους τραυματίες, απάντησε: «Δεν ξέρω ακόμα. Είναι μέρος του παιχνιδιού, πρέπει να παλέψουμε με ότι έχουμε».