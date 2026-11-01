Ο Άρης γονάτισε την Ανόρθωση στο 90+5΄ και βλέπει από το -2 την κορυφή!

Όλα έδειχναν πως το 1-1 θα σφράγιζε τις προσπάθειες τoυ Άρη με την Ανόρθωση στο «Αλφαμέγα».

Ο Μάτισικ ωστόσο με κεφαλιά στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, μετά την εκτέλεση κόρνερ του Χαραλάμπους, πέτυχε την ανατροπή για τη Λεμεσιανή ομάδα που, είχε βρεθεί πίσω στο σκορ στο 29΄ από αυτογκόλ του Καλούλου. Με αντεπίθεση στο β΄ μέρος, αρχής γενομένης από το γκολ του Εφαγκέ στο 59΄, πανηγύρισε μία σπουδαία επιτυχία που τη φέρνει παρέα με Ομόνοια και ΑΕΛ στους 15 βαθμούς και στο -2 από την κορυφή.

Αυτή ήταν η πρώτη ήττα του Ιτζχάκι στον κυανόλευκο πάγκο που κρατά την «Κυρία» στους έξι βαθμούς και στα χαμηλά διαζώματα.

Ήταν ένα παιχνίδι με μπόλικες φάσεις, με την «Κυρία» να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 29΄. Σε μία από τις καταπληκτικές εκτελέσεις του Κίκο, ο Καλούλου σκόραρε σε βάρος του Ζάντρο. Προηγουμένως, ο Άρης στάθηκε άτυχος όταν το σουτ από τον Χαραλάμπους στο 15΄, σταμάτησε στο δοκάρι.

Στην επανάληψη, ο Άρης ήταν πολύ καλύτερος. Πίεσε ασφυχτικά και στο 59΄ καρποφόρησε η υπεροχή του με τον Εφαγκέ που σκόραρε το 7ο του γκολ. Στη συνέχεια ισορρόπησε κάπως η Ανόρθωση και σκόραρε στο 79΄ με τον Μάριο Ηλία. Όμως τα πανηγύρια σταμάτησαν όταν το VAR υπέδειξε οφσάιντ τον Ντιόν που έδωσε την πάσα.

Και εκεί που όλα οδηγούσαν στο ισόπαλο αποτέλεσμα, ο Μάτισικ με «χρυσή» κεφαλιά στο 90+5΄ χάρισε το τεράστιο τρίποντο για την «Ελαφρά Ταξιαρχία», που ήταν το δεύτερο σερί.









Η εξέλιξη του αγώνα

Τέλος της αναμέτρησης

90+5΄ - ΓΚΟΛ για τον Άρη: Ο Μάτισικ με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Χαραλάμπους πετυχαίνει το γκολ της νίκης για την «Ελαφρά Ταξιαρχία».

79΄ - Σκοράρει η Ανόρθωση αλλά ακυρώνεται μέσω VAR ως οφσάιντ: Ο Μάριος Ηλία με σουτ, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή σκοράρει, σε γύρισμα του Ντιόν.

67΄ - Σουτ από τον Κίκο, με δεξί πόδι, κατέληξε στα χέρια του Ζάντρο.

59΄ - ΓΚΟΛ για τον Άρη: Ο Παζέ βρίσκει τον Εφαγκέ που αφού έκανε ωραίο κοντρόλ, με βολέ νίκησε τον Κάρλστρεμ.

58΄ - Δυνατό σουτ από τον Βέρτον λίγο εκτός περιοχής, πέρασε άουτ.

52΄ - Σέντρα του Ελ Αλάτσι από δεξιά, ο Βέρτον έκανε το σουτ το οποίο δεν βρήκε στόχο.

Ξεκίνησε το α΄ μέρος.

Τέλος α΄ ημιχρόνου

35΄ - Δοκάρι και έξω το πλασέ από πλάγια του Εφαγκέ.

31΄ - Κόρνερ από τον Κίκο, από πολύ καλή θέση ο Αρτυματάς κάνει την κεφαλιά που πέρασε έξω.

29΄ - ΓΚΟΛ για την Ανόρθωση: Εκτέλεση φάουλ από τον Κίκο και ο Καλούλου με κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στο πλεκτό της δική του ομάδας.

17΄ - Γύρισμα του Σεργίου, δυνατό σουτ από τον Μίντετορπ, έδιωξε με γροθιές ο Ζάντρο.

15΄ - Ο Κάρλστερμ λέει όχι στον Εφαγκέ σε πλάγιο σουτ ενώ στην εξέλιξη, το σουτ από τον Χαραλάμπους σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι.

8΄ - Αριστερό σουτ εντός περιοχής από τον Χαραλάμπους, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια.

Ξεκίνησε το παιχνίδι.

ΑΡΗΣ: Ζάντρο, Καλούλου, Μάρας (80΄ Λέμπι), Μάτισικ, Γιαγκό, Χαραλάμπους, Νίκολιτς (85΄ Γκαλιάτα), Σαρφό (25΄ Φόλια 46΄ Βέρτον), Παζέ, Ελ Αλάτσι, Εφαγκέ.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κάρλστρεμ, Σεργίου (73΄ Ηλία), Αρτυματάς, Φουρτάδο (46΄ Καραμανώλης), Τόσιτς, Κίκο, Ντιόν, Μίντετορπ (63΄ Κις), Αμποάγκι, Χρυσοστόμου, Ντα Κρουζ (88΄ Λόπες).

ΣΚΟΡΕΡ: 59΄ Εφαγκέ / 29΄ αυτ. Καλούλου

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 90+5΄ Μάτισικ / 64΄ Ντα Κρουζ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

4ος Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος

VAR: La Penna Federico

AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης