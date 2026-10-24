Ανόρθωση: Τρία χρόνια χωρίς τον Κίκη Κωνσταντίνου

Αναλυτικά όσα σημειώνει η ομάδα της Αμμοχώστου για τον αείμνηστο Κίκη Κωνσταντίνου:

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Τρία χρόνια (24/10/2023) έχουν κιόλας περάσει από τότε που ο αείμνηστος Κίκης Κωνσταντίνου έφυγε από κοντά μας.

Ένας άνθρωπος που δεν υπήρξε απλώς πρόεδρος, αλλά μια από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία της Ανόρθωσης Αμμοχώστου.

Ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της «Μεγάλης Κυρίας» μετά την εισβολή.

Ανέλαβε την προεδρία το 1989, με ξεκάθαρο όραμα να επαναφέρει την Ανόρθωση εκεί που της άξιζε… στις μεγάλες δυνάμεις του κυπριακού ποδοσφαίρου. Και το έκανε!

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η ομάδα κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα και δύο κύπελλα, ενώ το «Αντώνης Παπαδόπουλος» μετατράπηκε σε απόρθητο φρούριο, στην πιο ισχυρή έδρα της Κύπρου.

Δυναμικός, εκρηκτικός και βαθιά παθιασμένος με την Ανόρθωση, ο Κίκης Κωνσταντίνου θα μείνει για πάντα χαραγμένος στις μνήμες όλων μας ως η απόλυτη ηγετική μορφή της σύγχρονης ιστορίας του Συλλόγου.