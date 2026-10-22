«Πιστεύουμε ότι οι δυνατότητες των παικτών είναι μεγαλύτερες» - Ανατροπή με Μπέργκστρομ

Εν αναμονή της… αλλαγής στην Ανόρθωση. Μετά την έλευση του Ιτζχάκι, στην ομάδα της Αμμοχώστου αναμένουν διαφορετικό και βελτιωμένο πρόσωπο ώστε να αρχίσει να μαζεύει βαθμούς στον δύσκολο μαραθώνιο. Ο εκπρόσωπος Τύπου της «Κυρίας», Χαράλαμπος Παρπεττάς, παραχώρησε δηλώσεις (ΣΠΟΡ FM 95.0) και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη νέα εποχή αλλά και στα αγωνιστικά δεδομένα.

Αναλυτικά:

Για την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία: «Έγινε και μια τοποθέτηση από τον κύριο Μανιάτη πριν από το παιχνίδι με την Ομόνοια 29ης Μαίιου που έδινε το στίγμα σε σχέση με τις σκέψεις της διοίκησης και τον προβληματισμό για την εικόνα και την βαθμολογική συγκομιδή. Η ομάδα δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του αγώνα που ακολούθησε και η διοίκηση θεώρησε ότι έπρεπε να γίνει η αλλαγή για να μπορέσει η ομάδα να παρουσιάσει μια εικόνα που θα ανταποκρίνεται στην προσπάθεια που γίνεται σε όλα τα επίπεδα. Πιστεύουμε ότι οι δυνατότητες των παικτών είναι μεγαλύτερες από αυτές που έδειξαν και πιστεύουμε ότι μπορούν να αλλάξουν πράγματα και με την έλευση του νέου προπονητή. Ο Μπάρακ Ιντζάκι γνωρίζει την Ανόρθωση, ήταν και ποδοσφαιριστής της ομάδας και αυτό βοηθά γιατί γνωρίζει το μεγάλο βάρος και εκτόπισμα της ομάδας. Γνωρίζει και το Κυπριακό πρωτάθλημα. Ήρθε μαζί του ένας βοηθός, ο κύριος Μπόρχα Λέμα που διαθέτει δίπλωμα UEFA PRO. Υπάρχει το ενδεχόμενο να έρθει ακόμα ένας συνεργάτης του και αυτό θε ξεκαθαρίσει σήμερα».

Αν περιμένουν να αλλάξει η ψυχολογία: «Αυτό που συζητάμε πρωτίστως με μια αλλαγή προπονητή είναι η αλλαγή ψυχολογίας, αλλά η διοίκηση τoν επέλεξε γιατί πληροί τα κριτήρια και όχι μόνο σε θέμα ψυχολογίας. Είχε εξαιρετική παρουσία στην Μπειτάρ όταν την ανέλαβε σε δύσκολη κατάσταση. Την οδήγησε στην 4η θέση, την επόμενη χρονιά τερμάτισε στην 2η θέση και γενικότερα τον συνοδεύουν τα καλύτερα σχόλια και συστάσεις».

Έθεσε και ο πρόεδρος τους ποδοσφαιριστές προ των ευθυνών τους: «Η ευθύνη τους βαραίνει όλους και τους ποδοσφαιριστές. Επιβάλλεται να δούμε αντίδραση με την Ομόνοια Αραδίππου, θέλουν τον κόσμο εκεί να στηρίξει την ομάδα και όλοι μαζί ενωμένοι να βγούμε από την δύσκολη θέση. Γι’ αυτό έγινε και η αλλαγή. Θέλουμε να κάνουμε νέα αρχή, να δούμε πάθος, να καταβάλλεται η μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια. Δεν έχουν σημασία πλέον τα λόγια αλλά οι πράξεις εντός αγωνιστικού χώρου».

Για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Ο Σέτιν ανέβασε ρυθμό και ακολουθεί το κανονικό πρόγραμμα. Είναι πλέον θέμα ετοιμότητας και ρυθμού. Εκτός είναι ο Μπέργκστρομ λόγω του προβλήματος στον αχίλλειο τένοντα. Παρουσίασε δυσκολίες στην εξέλιξη τις αποκατάστασης του και στο ατομικό πρόγραμμα που προσπάθησε να ακολουθήσει. Ο Φαν Νιφ επίσης ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα αποκατάσταση λόγω του προβλήματος στους κοιλιακούς. Ο Μιχάλης Ιωάννου μετά τον σοβαρό τραυματισμό του μπαίνει από βδομάδας σε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης με τροχάδην και μετά από κάποιες εβδομάδες θα γίνει επαναξιολόγηση της κατάστασης του».