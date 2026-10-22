Έλαβαν προθεσμία οι έξι συλληφθέντες για το σκάνδαλο στο μπάσκετ

Λίγο μετά τις 12:00 και αφότου παρέμειναν για περίπου δυο ώρες στην Ευελπίδων, αποχώρησαν από εκεί οι έξι συλληφθέντες για την τεράστια υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού στο ελληνικό μπάσκετ.

Όπως αναμενόταν, ζήτησαν όλοι προθεσμία, η οποία μπορούσε να επεκταθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα.

Βρέθηκαν ενώπιων εισαγγελέα και ανακριτή και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες οι Βαγγέλης Λιόλιος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βάσω Τσαρούχα, Διεθνής διαιτήτρια, Πέτρος Παπαπέτρου, Πρώην διαιτητής που αποσύρθηκε το καλοκαίρι, Τάσος Πηλοΐδης, Πρώην διαιτητής και στέλεχος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ), Ηλίας Κορομηλάς, Πρώην διαιτητής και Γιώργος Μαυραγάνης, Επιχειρηματίας

Συγκεκριμένα, θ’ απολογηθεί την Παρασκευή ο Παπαπέτρου, την Κυριακή οι Λιόλιος και Μαυραγάννης και τη Δευτέρα οι Τσαρούχα, Κορομηλάς και Πηλοΐδης.

sport-fm.gr