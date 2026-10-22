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Η ΑΕΛ στηρίζει τον αντικαρκινικό σύνδεσμο Κύπρου: «Στον αγώνα για τη ζωή, είμαστε όλοι μαζί»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ακόμη μία σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης

Ανακοίνωση εξέδωσε το γραφείο Τύπου της ΑΕΛ, μέσω της οποίας ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικής Ευθύνης και με αφορμή τον Οκτώβριο, μήνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, αναλαμβάνει ακόμη μία σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης.

Αναλυτικά: «Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια του εντός έδρας αγώνα της ομάδας μας στο Στάδιο “ΑΛΦΑΜΕΓΑ”, θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε εκπροσώπους και εθελοντές του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την οικονομική ενίσχυση του πολύτιμου έργου του.

Στο πλαίσιο της δράσης, θα πραγματοποιείται συλλογή εισφορών από το φίλαθλο κοινό, με σκοπό τη στήριξη των υπηρεσιών που προσφέρει ο Σύνδεσμος σε συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο και στις οικογένειες τους.

Παράλληλα, οι ποδοσφαιριστές, η Διοίκηση και το προσωπικό της ΑΕΛ συμμετέχουν ενεργά στην πρωτοβουλία, προσφέροντας τη δική τους οικονομική εισφορά, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας, αλληλεγγύης και έμπρακτης κοινωνικής προσφοράς.

Στο πλαίσιο της ίδιας πρωτοβουλίας, προγραμματίζεται επίσης η συμβολική παράδοση επιταγής προς τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, ως ένδειξη στήριξης και αναγνώρισης του σημαντικού έργου που επιτελεί.

Καλούμε ολόκληρη την οικογένεια της ΑΕΛ να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και να συνεισφέρει, ο καθένας σύμφωνα με τις δυνατότητές του. Ακόμη και η πιο μικρή εισφορά μπορεί να κάνει τη διαφορά και να μεταφέρει ένα μήνυμα αγάπης, ελπίδας και αλληλεγγύης.

Όσοι επιθυμούν να στηρίξουν οικονομικά την προσπάθεια, μπορούν επίσης να πραγματοποιήσουν την εισφορά τους ηλεκτρονικά, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

https://gateway.jcc.com.cy/sc/NujKgkYmRGEwTKsR

Γιατί η δύναμη της ΑΕΛ δεν περιορίζεται στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Βρίσκεται στους ανθρώπους της, στην κοινωνική της προσφορά και στην έμπρακτη στήριξη όσων το έχουν ανάγκη.

Την Κυριακή, γεμίζουμε το γήπεδο, ενώνουμε τις δυνάμεις μας και αποδεικνύουμε πως η ΑΕΛ είναι κάτι περισσότερο από μια ομάδα!

Μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά!».

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