Μετά από ένα χρόνο!

Ο Σενού Κουλιμπαλί αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και στην Ομόνοια υπάρχει έντονη ανησυχία καθώς πρόκειται για σημαντική μονάδα στην ενδεκάδα.

Ο 32χρονος δεν βγαίνει... σχεδόν ποτέ από το αρχικό σχήμα, παρά μόνο αν αντιμετωπίσει πρόβλημα. Ένα χρόνο πριν και συγκεκριμένα στις 23 Οκτωβρίου αντιμετώπισε ξανά πρόβλημα και έχασε τέσσερις αναμετρήσεις. Τώρα, η ατυχία του χτύπησε την πόρτα... τέσσερις μέρες νωρίτερα από πέρσι.