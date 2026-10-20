ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ένας γνώριμος από τα παλιά για να σώσει το... καράβι

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Φτάνει να δούμε αν τελικά περαστούν ξανά οι βέρες για συνεργασία

Σχεδόν 15 χρόνια από την παρουσία του ως ποδοσφαιριστής της Ανόρθωσης, ο Μπάρακ Ιντζχάκι ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φόρμα που θα έχει τον φοίνικα στο στήθος. Όμως, αυτήν του προπονητή.

Ο 42χρονος Ισραηλινός τεχνικός αποτελεί την προτεραιότητα της διοίκησης για να αντικαταστήσει τον Νέστορ Ελ Μαέστρο, ο οποίος αποτέλεσε παρελθόν μετά την 5η ήττα στο πρωτάθλημα, κόντρα στην Ομόνοια 29ης Μαΐου, η οποία συνοδεύτηκε από μέτρια παρουσία. Και με μόλις τρεις βαθμούς, πλήρωσε το μάρμαρο. Έτσι σε μία προσπάθεια της διοίκησης να επέλθει ένα ηλεκτροσόκ, αποφασίστηκε όπως χωρίσουν οι δρόμοι με τον Σέρβο τεχνικό που δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει το ρόστερ, το οποίο στα ενδότερα θεωρούν πως είναι ικανό για πολύ περισσότερα.

Ο Ιντζάκι είχε παίξει στην Ανόρθωση την περίοδο 2012-13 και ο οποίος είναι χωρίς ομάδα από το τέλος της περασμένης περιόδου. Αποχώρησε από την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (93 αγώνες), τον περασμένο Ιούνιο, αν και έχασε το πρωτάθλημα στις… λεπτομέρειες.

Από τη γειτονική χώρα υπήρξαν πληροφορίες πως το συμβόλαιο που του προτάθηκε είναι διετούς διάρκειας και φτάνει να δούμε αν τελικά περαστούν ξανά οι βέρες για συνεργασία.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Tα έδωσε όλα αλλά είναι με την πλάτη στον τοίχο ο Παφιακός

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αυτό που εξιτάρει τον Καπίνο στην ΑΕΛ και ο μεγάλος του στόχος

ΑΕΛ

|

Category image

Ώρα για δράση στον μαγικό κόσμος του ΝΒΑ

NBA

|

Category image

Τα βρίσκει σκούρα στο σπίτι της

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πέντε χρόνια μετά τις διαπραγματεύσεις για την Ομόνοια, δήλωση ενδιαφέροντος για ΠτΔ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Νοκ άουτ ο Φουρνιέ

EUROLEAGUE

|

Category image

Έδωσαν τα χέρια Μαραγκός και Ιτζχάκι - «Γνωρίζει καλά το μέγεθος της Ανόρθωσης...»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Έδιωξε τον προπονητή, αλλά δεν χαρίζεται στους παίκτες ο Μαραγκός

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Radisson Hotels Μαραθώνιος Λάρνακας: Με νέα διαδρομή και περισσότερους από 14.000 δρομείς

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Δεν έπρεπε να δώσουμε τον Μανδά δανεικό»

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Πενήντα χρόνια από την ημέρα που έκανε την πρώτη του εμφάνιση ο Μαραντόνα

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Ένα χάλκινο και μία 4η θέση για την Κύπρο στη Βουλγαρία

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο ερχομός του Ιτζχάκι και η σύμπτωση με προ - δεκαετίας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αναβολή στην αγωνιστική μετά τον εμπρησμό κατά διαιτητή

Χαντμπολ

|

Category image

Η UEFA ζητά εξηγήσεις από την FIFA για την προεδρία Ινφαντίνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη