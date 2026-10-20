Ένας γνώριμος από τα παλιά για να σώσει το... καράβι

Σχεδόν 15 χρόνια από την παρουσία του ως ποδοσφαιριστής της Ανόρθωσης, ο Μπάρακ Ιντζχάκι ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φόρμα που θα έχει τον φοίνικα στο στήθος. Όμως, αυτήν του προπονητή.

Ο 42χρονος Ισραηλινός τεχνικός αποτελεί την προτεραιότητα της διοίκησης για να αντικαταστήσει τον Νέστορ Ελ Μαέστρο, ο οποίος αποτέλεσε παρελθόν μετά την 5η ήττα στο πρωτάθλημα, κόντρα στην Ομόνοια 29ης Μαΐου, η οποία συνοδεύτηκε από μέτρια παρουσία. Και με μόλις τρεις βαθμούς, πλήρωσε το μάρμαρο. Έτσι σε μία προσπάθεια της διοίκησης να επέλθει ένα ηλεκτροσόκ, αποφασίστηκε όπως χωρίσουν οι δρόμοι με τον Σέρβο τεχνικό που δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει το ρόστερ, το οποίο στα ενδότερα θεωρούν πως είναι ικανό για πολύ περισσότερα.

Ο Ιντζάκι είχε παίξει στην Ανόρθωση την περίοδο 2012-13 και ο οποίος είναι χωρίς ομάδα από το τέλος της περασμένης περιόδου. Αποχώρησε από την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (93 αγώνες), τον περασμένο Ιούνιο, αν και έχασε το πρωτάθλημα στις… λεπτομέρειες.

Από τη γειτονική χώρα υπήρξαν πληροφορίες πως το συμβόλαιο που του προτάθηκε είναι διετούς διάρκειας και φτάνει να δούμε αν τελικά περαστούν ξανά οι βέρες για συνεργασία.