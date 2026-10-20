Έβγαλε ξανά... άσο από το μανίκι

Σε ακόμη ένα παιχνίδι ο Ρούμπεν Σεγιές αποδεικνύεται επιδραστικός με τις αλλαγές που επιχειρεί. Το έψαξε πολύ ο Ισπανός κόουτς της ΑΕΚ κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Άρη, βλέποντας τον αντίπαλο να είναι ανώτερος στο μεγαλύτερο διάστημα του 90λεπτου και να δημιουργεί «καθαρές» ευκαιρίες για να διευρύνει το σκορ. Η ΑΕΚ είχε σοβαρά θέματα με την ταχύτητα και το κάθετο παιχνίδι της «Ελαφράς Ταξιαρχίας», δέχθηκε πολλές φάσεις και ήταν ευτύχημα, γι’ αυτήν, που ο αγώνας διατηρήθηκε μέχρι τα τελευταία στάδια μόνο στο ένα γκολ διαφορά.

Η άμυνα των κιτρινοπράσινων πέρασε δύσκολες στιγμές, ωστόσο στο τέλος μίλησε το βάθος που διαθέτει η ΑΕΚ στον πάγκο. Όπως συνέβη και στον αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου, ο Αντερέγκεν αποδείχθηκε ξανά ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής, σώζοντας τον ένα βαθμό για την ομάδα του έπειτα από τρομερή ασίστ του Όλιβαν (επίσης μπήκε ως αλλαγή). Τρίτο σερί ματς που σκοράρει ο Αργεντινός φορ.

Μπορεί η ΑΕΚ να απώλεσε δύο βαθμούς και να έπεσε από την κορυφή, αλλά όπως εξελίχθηκε ο αγώνας θα πρέπει να νιώθει ευχαριστημένη με την ισοπαλία. Με βάση την συνολική μέτρια εικόνα της, δεν άξιζε κάτι περισσότερο.