ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έβγαλε ξανά... άσο από το μανίκι

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η άμυνα των κιτρινοπράσινων πέρασε δύσκολες στιγμές, ωστόσο στο τέλος μίλησε το βάθος που διαθέτει η ΑΕΚ στον πάγκο

Σε ακόμη ένα παιχνίδι ο Ρούμπεν Σεγιές αποδεικνύεται επιδραστικός με τις αλλαγές που επιχειρεί. Το έψαξε πολύ ο Ισπανός κόουτς της ΑΕΚ κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Άρη, βλέποντας τον αντίπαλο να είναι ανώτερος στο μεγαλύτερο διάστημα του 90λεπτου και να δημιουργεί «καθαρές» ευκαιρίες για να διευρύνει το σκορ. Η ΑΕΚ είχε σοβαρά θέματα με την ταχύτητα και το κάθετο παιχνίδι της «Ελαφράς Ταξιαρχίας», δέχθηκε πολλές φάσεις και ήταν ευτύχημα, γι’ αυτήν, που ο αγώνας διατηρήθηκε μέχρι τα τελευταία στάδια μόνο στο ένα γκολ διαφορά.

Η άμυνα των κιτρινοπράσινων πέρασε δύσκολες στιγμές, ωστόσο στο τέλος μίλησε το βάθος που διαθέτει η ΑΕΚ στον πάγκο. Όπως συνέβη και στον αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου, ο Αντερέγκεν αποδείχθηκε ξανά ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής, σώζοντας τον ένα βαθμό για την ομάδα του έπειτα από τρομερή ασίστ του Όλιβαν (επίσης μπήκε ως αλλαγή). Τρίτο σερί ματς που σκοράρει ο Αργεντινός φορ.

Μπορεί η ΑΕΚ να απώλεσε δύο βαθμούς και να έπεσε από την κορυφή, αλλά όπως εξελίχθηκε ο αγώνας θα πρέπει να νιώθει ευχαριστημένη με την ισοπαλία. Με βάση την συνολική μέτρια εικόνα της, δεν άξιζε κάτι περισσότερο.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Tα έδωσε όλα αλλά είναι με την πλάτη στον τοίχο ο Παφιακός

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αυτό που εξιτάρει τον Καπίνο στην ΑΕΛ και ο μεγάλος του στόχος

ΑΕΛ

|

Category image

Ώρα για δράση στον μαγικό κόσμος του ΝΒΑ

NBA

|

Category image

Τα βρίσκει σκούρα στο σπίτι της

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πέντε χρόνια μετά τις διαπραγματεύσεις για την Ομόνοια, δήλωση ενδιαφέροντος για ΠτΔ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Νοκ άουτ ο Φουρνιέ

EUROLEAGUE

|

Category image

Έδωσαν τα χέρια Μαραγκός και Ιτζχάκι - «Γνωρίζει καλά το μέγεθος της Ανόρθωσης...»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Έδιωξε τον προπονητή, αλλά δεν χαρίζεται στους παίκτες ο Μαραγκός

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Radisson Hotels Μαραθώνιος Λάρνακας: Με νέα διαδρομή και περισσότερους από 14.000 δρομείς

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Δεν έπρεπε να δώσουμε τον Μανδά δανεικό»

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Πενήντα χρόνια από την ημέρα που έκανε την πρώτη του εμφάνιση ο Μαραντόνα

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Ένα χάλκινο και μία 4η θέση για την Κύπρο στη Βουλγαρία

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο ερχομός του Ιτζχάκι και η σύμπτωση με προ - δεκαετίας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αναβολή στην αγωνιστική μετά τον εμπρησμό κατά διαιτητή

Χαντμπολ

|

Category image

Η UEFA ζητά εξηγήσεις από την FIFA για την προεδρία Ινφαντίνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη