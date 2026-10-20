Stoiximan: Πληθώρα αποδόσεων για το Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Μάντσεστερ Σίτι απόψε στις 22:00, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική ευρωπαϊκή αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τη Stoiximan να προσφέρει πληθώρα αποδόσεων τόσο για το τελικό αποτέλεσμα όσο και για ειδικές αγορές του αγώνα.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η νίκη της Μάντσεστερ Σίτι προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.10, η ισοπαλία στα 10.25 και το διπλό της ΑΕΚ στα 22.00, με την αγγλική ομάδα να αποτελεί το ξεκάθαρο φαβορί σύμφωνα με τις αποδόσεις. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ειδικές επιλογές της Stoiximan για τα δοκάρια. Το Over 0.5, δηλαδή να σημειωθεί τουλάχιστον ένα δοκάρι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, προσφέρεται στο 1.80, ενώ το Over 1.5, που αφορά τουλάχιστον δύο δοκάρια, προσφέρεται στα 3.65.

Παράλληλα, στην αγορά για τον καταλογισμό πέναλτι, η επιλογή να υποδειχθεί τουλάχιστον ένα πέναλτι κατά τη διάρκεια του αγώνα προσφέρεται στα 2.67. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

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