ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Πληθώρα αποδόσεων για το Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Μάντσεστερ Σίτι απόψε στις 22:00, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική ευρωπαϊκή αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τη Stoiximan να προσφέρει πληθώρα αποδόσεων τόσο για το τελικό αποτέλεσμα όσο και για ειδικές αγορές του αγώνα.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η νίκη της Μάντσεστερ Σίτι προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.10, η ισοπαλία στα 10.25 και το διπλό της ΑΕΚ στα 22.00, με την αγγλική ομάδα να αποτελεί το ξεκάθαρο φαβορί σύμφωνα με τις αποδόσεις. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ειδικές επιλογές της Stoiximan για τα δοκάρια. Το Over 0.5, δηλαδή να σημειωθεί τουλάχιστον ένα δοκάρι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, προσφέρεται στο 1.80, ενώ το Over 1.5, που αφορά τουλάχιστον δύο δοκάρια, προσφέρεται στα 3.65.

Παράλληλα, στην αγορά για τον καταλογισμό πέναλτι, η επιλογή να υποδειχθεί τουλάχιστον ένα πέναλτι κατά τη διάρκεια του αγώνα προσφέρεται στα 2.67. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Tα έδωσε όλα αλλά είναι με την πλάτη στον τοίχο ο Παφιακός

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αυτό που εξιτάρει τον Καπίνο στην ΑΕΛ και ο μεγάλος του στόχος

ΑΕΛ

|

Category image

Ώρα για δράση στον μαγικό κόσμος του ΝΒΑ

NBA

|

Category image

Τα βρίσκει σκούρα στο σπίτι της

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πέντε χρόνια μετά τις διαπραγματεύσεις για την Ομόνοια, δήλωση ενδιαφέροντος για ΠτΔ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Νοκ άουτ ο Φουρνιέ

EUROLEAGUE

|

Category image

Έδωσαν τα χέρια Μαραγκός και Ιτζχάκι - «Γνωρίζει καλά το μέγεθος της Ανόρθωσης...»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Έδιωξε τον προπονητή, αλλά δεν χαρίζεται στους παίκτες ο Μαραγκός

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Radisson Hotels Μαραθώνιος Λάρνακας: Με νέα διαδρομή και περισσότερους από 14.000 δρομείς

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Δεν έπρεπε να δώσουμε τον Μανδά δανεικό»

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Πενήντα χρόνια από την ημέρα που έκανε την πρώτη του εμφάνιση ο Μαραντόνα

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Ένα χάλκινο και μία 4η θέση για την Κύπρο στη Βουλγαρία

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο ερχομός του Ιτζχάκι και η σύμπτωση με προ - δεκαετίας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αναβολή στην αγωνιστική μετά τον εμπρησμό κατά διαιτητή

Χαντμπολ

|

Category image

Η UEFA ζητά εξηγήσεις από την FIFA για την προεδρία Ινφαντίνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη