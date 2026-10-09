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Έδωσε επαγγελματικό συμβόλαιο στον Αλαμπρίτη η Ανόρθωση

ΓΗΠΕΔΟ

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Πέρασε από τα λόγια στις πράξεις

​Στον… σχεδόν 18χρονο Χρίστο Αλαμπρίτη έδωσε επαγγελματικό συμβόλαιο η Ανόρθωση, η οποία προχωρά στην υλοποίηση του πλάνου επένδυσης των ακαδημιών της.

Αναλυτικά: «Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ανακοινώνει τη σύναψη του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον ποδοσφαιριστή της Ακαδημίας μας, Χρίστο Αλαμπρίτη (16/01/2009).

​Ο Αλαμπρίτης αγωνίζεται ως ακραίος επιθετικός και ανήκει στα τμήματα υποδομής του Συλλόγου μας από μικρή ηλικία, ξεχωρίζοντας για την αγωνιστικότητα και τις επιδόσεις του. Παράλληλα, είναι διεθνής με όλες τις αναπτυξιακές Εθνικές ομάδες.

​Η Ανόρθωση επενδύει σταθερά στην εξέλιξη των νεαρών ταλέντων, επιβραβεύοντας τη σκληρή δουλειά και δημιουργώντας τις βάσεις για το μέλλον τους στην ομάδα μας.

​Η υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου του Χρίστου σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία του. Του ευχόμαστε υγεία, συνεχή πρόοδο και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της Ανόρθωσης».

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