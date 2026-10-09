Έριξε… φινάλε στην ποδοσφαιρική του καριέρα ο Ρουσιάς

Αποσύρεται από τους αγωνιστικούς χώρους ο Ονησίφορος Ρουσιάς!

Ο 34χρονος Κύπριος ποδοσφαιριστές αποφάσισε να βάλει τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα, όπως γνωστοποίηση μέσω ανάρτησης. Μεταξύ άλλων, αγωνίστηκε σε Ομόνοια, της ΑΕΚ, Ερμή και Ανόρθωση. Παράλληλα, ήταν διεθνής με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Αναλυτικά:

«Μετά από τόσα χρόνια, τόσα γήπεδα, προπονήσεις, αγώνες, χαρές και δυσκολίες, ήρθε η στιγμή να κλείσει ένα μεγάλο και όμορφο κεφάλαιο της ζωής μου.

Το ποδόσφαιρο δεν ήταν απλώς ένα άθλημα. Ήταν ένα όνειρο, ένας τρόπος ζωής και ένα ταξίδι γεμάτο στιγμές που θα έχω για πάντα μέσα μου.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες τις ομάδες, τους προπονητές, συμπαίκτες, τις διοικήσεις, τους φιλάθλους αλλά και ανθρώπους που έγιναν μέρος αυτής της διαδρομής.

Πάνω απ’ όλα, ευχαριστώ την οικογένειά μου και τη γυναίκα μου για την αγάπη, την υπομονή και τη στήριξη σε κάθε βήμα.

Σε κάθε αγώνα, σε κάθε προπόνηση, σε κάθε φανέλα που φόρεσα, έδωσα το 100% των δυνατοτήτων μου.

Φεύγω με περηφάνια, γεμάτος όμορφες αναμνήσεις και ευγνωμοσύνη για όλα όσα έζησα.

Tο τελευταίο σφύριγμα ακούστηκε… αλλά οι αναμνήσεις θα μείνουν για πάντα».