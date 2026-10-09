Ανακοίνωσε το νέο συμβόλαιο με τον Εσπάρ η Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις με τον Τσάβι Εσπάρ και ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του για δύο επιπλέον χρόνια μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Η διοίκηση της πρωταθλήτριας Ισπανίας αποφάσισε να επεκτείνει το συμβολαίο της με τον 19χρονο Καταλανό δεξιό μπακ, μετά τις τελευταίες εντυπωσιακές εμφανίσεις του στη La Liga.

Για το λόγο αυτό ο αθλητικός διευθυντής, Ντέκο, συναντήθηκε ξανά μαζί του, την περασμένη εβδομάδα, όπως σχετικά αναφέρει η αθλητική εφημερίδα της Καταλονίας «Sport», και έκλεισε τη συμφωνία. Ο Τσάβι Εσπάρτ εντάχθηκε στις ακαδημίες του συλλόγου, την περίφημη «La Masia», το καλοκαίρι του 2015 και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα τον περασμένο Μάρτιο στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα της φάσης των 16 του Champions League κόντρα στη Νιούκαστλ.