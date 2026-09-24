Θολό το τοπίο για την 11άδα

Σε έδαφος Μαυροβουνίου βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Κύπρου και η προετοιμασία μπαίνει στην τελική ευθεία για τον αγώνα της πρεμιέρας (21:45) για τον 2ο όμιλο της Γ΄ Κατηγορίας του Nations League. Σε μία αναμέτρηση που το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ευελπιστεί να μπει με το δεξί, σε έναν όμιλο όπου μετέχουν επίσης Λετονία και Αρμενία. Νέα διοργάνωση, νέα προσπάθεια και η πίστη είναι διάχυτη, με τεχνικό επιτελείο και τους ποδοσφαιριστές να ετοιμάζονται για τις υπερβάσεις που θα σπρώξουν και τον φίλαθλο κόσμο στο γήπεδο.

Κάποιοι τραυματισμοί παικτών που ήταν βασικοί στα προηγούμενα επίσημα, όπως και η έλευση ορισμένων άλλων, που ήταν παροπλισμένοι ή κλήθηκαν για πρώτη φορά, θολώνουν κάπως το τοπίο όσον αφορά την ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Απόστολος Μάντζιος. Να σημειωθεί πως τελικά εκτός επιλογών έμεινε ο Χρίστος Σιέλης λόγω τραυματισμού. Με την αποστολή εν τέλει ταξίδεψε ο Λαΐφης και άρα είναι διαθέσιμος.