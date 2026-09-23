Δεν υπάρχει... χημεία στα μετόπισθεν

Σε όλα τα παιχνίδια της η Ανόρθωση είδε τον αντίπαλο να σκοράρει και μόλις σε ένα από αυτά πήρε κέρδος, απέναντι στον ΑΠΟΕΛ (2-1). Από εκεί και πέρα, έχασε 2-0 από την ΑΕΛ, 3-1 από τον Απόλλωνα και 3-0 από τη Νέα Σαλαμίνα. Δεν βρέθηκε η... χημεία στα μετόπισθεν ενώ τα ατομικά λάθη έπαιξαν σημαντικό ρόλο ώστε να γευτεί το πικρό ποτήρι της ήττας. Ο Νέστορ Ελ Μαέστρο γνωρίζει καλά πως για να έρθουν χαμόγελα, επιβάλλεται να υπάρξουν βελτιώσεις παντού. Και η διακοπή προσφέρεται για να ηρεμήσει η «Κυρία» και να δουλέψει τις αδυναμίες της. Υπάρχει αισιοδοξία πως αν προσεχθούν κάποια πράγματα, τότε θα κάνει και άλματα στον βαθμολογικό πίνακα.

Στο μεταξύ, δεν προκύπτει κάτι σοβαρό με τον Τόσιτς και είναι θέμα κάποιων ημερών για να επιστρέψει στο κανονικό πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα, ο Μπέργκστρομ θα αξιοποιήσει τη διακοπή για να καλύψει το χαμένο έδαφος και ανάλογα θα διαφανεί πότε θα είναι σε θέση να υπολογίζεται. Επίσης, είναι ανοικτό το ενδεχόμενο στο διάστημα της διακοπής η Ανόρθωση θα δώσει τουλάχιστον ένα φιλικό, ενώ δεν αποκλείεται να γίνουν εν τέλει δύο.