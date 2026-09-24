Μπασκόνια-Ολυμπιακός: Η υπεράσπιση του τίτλου του ξεκινά από τη χώρα των Βάσκων

Ξεκινά την υπεράσπιση του τιτλου του από τη χώρα των Βάσκων ο Ολυμπιακός!

Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν απόψε (21:30) την Μπασκόνια στη «Φερνάντο Μπουέσα Αρίνα» για την πρεμιέρα της φετινής Ευρωλίγκας, θέλοντας να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του με νίκη, κόντρα σε μία ομάδα η οποία δεν αναμένεται να πρωταγωνιστήσει κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν.

Ο Ολυμπιακός έχει ήδη δώσει τα πρώτα επίσημα παιχνίδια του, για το νεοσύστατο Σούπερ Καπ της Ευρωλίγκας το οποίο διεξήχθη στο Άμπου Ντάμπι. Αντιμετωπίζοντας τα δύο παιχνίδια που έδωσε ως σημαντικές πρόβες πριν από τα σημαντικότερα, αρχικά επιβλήθηκε με 92-90 της Φενέρμπαχτσε, πριν ηττηθεί με το οριακό 93-89 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό.

Νωρίτερα, κατέκτησε τα δυνατά φιλικά τουρνουά που έδωσε σε Κρήτη και Κύπρο, ενώ έχει μπροστά του το ελληνικό Σούπερ Καπ, πριν ακολουθήσει η πρώτη εβδομάδα με διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ζάλγκιρις στη Λιθουανία (29/9, 20:00) και τη Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία (2/10, 21:30).

Στα αγωνιστικά, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο Σούπερ Καπ της Ευρωλίγκας, ξεπέρασε πλήρως τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπώρησαν και ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή, η οποία έχει 13 παίκτες. Εκτός έμεινε ο Νετζήπογλου, μαζί με τους νεαρούς Πλώτα και Μπουρνελέ.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Εντιάι, Φουρνιέ, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς.

«Έχουμε μία εικόνα της Μπασκόνια, που βέβαια ελάχιστα κρίσιμα παιχνίδια έδωσαν. Όλοι περιμένουν να αντιμετωπίσουμε την ταχύτητα στην εκτέλεση και στο ανοιχτό γήπεδο. Παίζουν με πρόσωπο στο καλάθι και αυτό έχει ιδιαιτερότητα και δυσκολία. Αμυντικά έπρεπε να είμαστε όλοι σε καλό επίπεδο. Για αυτό χάσαμε στο παιχνίδι από τη Ρεάλ πριν λίγες μέρες», δήλωσε μεταξύ άλλων ενόψει της αποψινή αναμέτρησης ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τον Μίλερ ΜακΙντάιρ να προσθέτει: «Xαίρομαι που θα επιστρέψω στη Βιτόρια. Νιώθω έτοιμος αλλά είναι ακόμη αρχή της σεζόν. Όπως βλέπουμε και από τα προηγούμενα χρόνια δεν έχει σημασία πως ξεκινάς τη σεζόν αλλά παίζει μεγαλύτερο ρόλο πως την τελειώνεις. Παίρνει χρόνο σε όλους τους παίκτες να αφομοιώσουν το νέο σύστημα».

Όσον αφορά την Μπασκόνια, ξεκινά τη φετινή σεζόν με αρκετά προβλήματα, αφού κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού έχασε πολλούς σημαντικούς παίκτες της, με μεγαλύτερης απώλειες αυτές των Λουβαβού-Καμπαρό και Φόρεστ. Διατήρησε στο ρόστερ της τον Χάουαρντ, ενώ οι προσθήκες της μένει να δούμε πώς θα καταφέρουν να προσαρμοστούν στο κορυφαίο επίπεδο. Πριν από μερικές μέρες ηττήθηκε με 96-84 από την Μπανταλόνα για την ημιτελική φάση του ισπανικού Σούπερ Καπ.

Στα αγωνιστικά, ο Πάολο Γκαλμπιάτι, ο οποίος παρέμεινε στην τεχνική της ηγεσία, έχει μοναδικό διαθέσιμο σέντερ τον Φαρίντ, ο οποίος πέρασε την περσινή σεζόν στον Παναθηναϊκό, αφού ο Λεν τραυματίστηκε και τελικά αποδεσμεύτηκε, λίγες μόνο μέρες μετά από την ανακοίνωση της απόκτησής του.

«Ο Ολυμπιακός είναι μια εκπληκτική ομάδα. Έχουν αποκτήσει τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και τον Μοντέρο, ενώ πρόσθεσαν και τον Εντιάι, έναν απίστευτο αθλητή. Πρέπει να παίρνουμε τα ριμπάουντ, να αμυνόμαστε, να μοιράζουμε την μπάλα, να σκοράρουμε και να απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Ο αγώνας μάς βοηθά να αποκτούμε εικόνες και βίντεο που θα βοηθήσουν τους παίκτες να βελτιωθούν. Θέλουμε να κερδίσουμε, δεν πάμε στο παιχνίδι απλώς για να παίξουμε», δήλωσε ο προπονητής της Μπασκόνια.

Ο Ολυμπιακός νίκησε και στις δύο συναντήσεις του με την αποψινή του αντίπαλο για την περσινή σεζόν, με 102-96 στη Βιτόρια και με 90-80 στο ΣΕΦ.

sport-fm.gr