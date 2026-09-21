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Ένα βήμα μπρος, δύο πίσω

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

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Η 15ήμερη διακοπή δεν μπορεί παρά να αξιοποιηθεί ως... μίνι προετοιμασία

Η Ανόρθωση γνώρισε την ήττα από τη Νέα Σαλαμίνα και όση ψυχολογία πήρε από τη μεγάλη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ, πήγε... στράφι. Η ομάδα της Αμμοχώστου δέχθηκε ισχυρό χαστούκι από τους ερυθρόλευκους, καθώς το 0-3 δεν γίνεται αποδεκτό από κανέναν στο οικοδόμημα των κυανολεύκων. Τι κι αν μπήκε στο πρώτο 40λεπτο με όρεξη και κυριαρχία;

Το γκολ των γηπεδούχων αποπροσανατόλισε άπαντες. Απόδειξη αυτού, η μέτρια έως κακή εμφάνιση του δεύτερου ημιχρόνου, που έδωσε την ευκαιρία στη Νέα Σαλαμίνα να ελέγξει το παιχνίδι και να σκοράρει άλλα δύο γκολ. Το σύνολο του Ελ Μαέστρο υστέρησε σε συγκέντρωση, το πλάνο ήταν σχεδόν ανύπαρκτο, ενώ ούτε οι αλλαγές βοήθησαν.

Ο Σέρβος βρίσκεται ξανά στο μικροσκόπιο αφού η εμφάνισή του στον πάγκο δεν δίνει σταθερότητα στην ομάδα της Αμμοχώστου. Η 15ήμερη διακοπή δεν μπορεί παρά να αξιοποιηθεί ως... μίνι προετοιμασία, ώστε η Ανόρθωση να αλλάξει κατά 180 μοίρες με την επανέναρξη, πριν χαθεί το... τρένο!

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