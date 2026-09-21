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«H διοίκηση της Ανόρθωσης κατάφερε να αποπληρώσει πέραν των €2.000.000 σε παλαιές οφειλές»

ΓΗΠΕΔΟ

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Σημαντική εξέλιξη στην ομάδα της Αμμοχώστου

Η διοίκηση της Ανόρθωσης έχει ανοίξει... πολλά μέτωπα στα οποία δουλεύει εντατικά. Η ομάδα της Αμμοχώστου βράζει με τη διαιτησία, ετοιμάζει κινήσεις ώστε να αποταθεί στην ΚΟΠ, ενώ το οικονομικό είναι άλλος ένας συνεχής αγώνας.

Ο εκπρόσωπος Τύπου των κυανόλευκων, Χαράλαμπος Παρπεττάς, παραχώρησε δηλώσεις (ΣΠΟΡ FM 95.0) και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα 2.000.000 ευρώ που δόθηκαν για αποπληρωμή οφειλών.

Το σχετικό απόσπασμα: «Τις προηγούμενες ημέρες, η Διοίκησή μας κατάφερε να αποπληρώσει πέραν των €2.000.000 σε παλαιές οφειλές και υποχρεώσεις του παρελθόντος, οι οποίες βάραιναν την Εταιρεία και περιόριζαν σημαντικά τη δυνατότητα της ομάδας να προχωρήσει μπροστά. Με οικονομική πειθαρχία, συγκεκριμένο σχεδιασμό και, κυρίως, πράξεις, δημιουργούμε σταδιακά ισχυρές βάσεις για την υλοποίηση του πλάνου που έχουμε θέσει: την οικονομική εξυγίανση και την απεμπλοκή της Ανόρθωσης από τα βάρη του παρελθόντος. Δεν έχουμε αυταπάτες. Ο δρόμος παραμένει δύσκολος και υπάρχουν ακόμη σημαντικές υποχρεώσεις και προκλήσεις μπροστά μας. Όμως κάθε παλιά οφειλή που κλείνει, κάθε οικονομικό βάρος που φεύγει και κάθε εκκρεμότητα που τακτοποιείται είναι ένα ακόμη βήμα προς μια Ανόρθωση οικονομικά πιο υγιή, οργανωτικά πιο ισχυρή και αγωνιστικά πρωταγωνίστρια. Οι ήττες μέσα στο γήπεδο πονάνε και πρέπει να μας κάνουν καλύτερους. Όμως η μεγάλη μάχη που δίνουμε αυτή την περίοδο είναι να δημιουργήσουμε ξανά τις προϋποθέσεις ώστε η Ανόρθωση να σταθεί γερά στα πόδια της και να επιστρέψει εκεί που επιβάλλει η ιστορία της. Η ομάδα θα βρει τον δρόμο της. Η προσπάθεια συνεχίζεται».

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