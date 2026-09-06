Απάντησε η Ανόρθωση: «Το VAR δεν μπορεί να λειτουργεί επιλεκτικά - Η εικόνα είναι αδιάψευστη»

Απάντησε στον Απόλλωνα η Ανόρθωση. Η ομάδα της Αμμοχώστου εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας τοποθετείται για τις αμφισβητούμενες φάσεις, ενώ παραθέτει και φωτογραφίες.

Αναλυτικά: «Το VAR δεν μπορεί να λειτουργεί επιλεκτικά

Το VAR πράγματι εισήχθη στο ποδόσφαιρο για να συμβάλει στη διόρθωση διαιτητικών λαθών κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Υπάρχει, όμως, μια ουσιώδης παράμετρος, να εφαρμόζεται με το ίδιο μέτρο και για τις δύο ομάδες.

Ο Δημήτρης Σολωμού, από τη θέση του VAR, επέλεξε, δυστυχώς, να το εφαρμόσει επιλεκτικά και ο διαιτητής Μάριος Χριστοφόρου να το προσυπογράψει.

Η εικόνα είναι αδιάψευστη. Μιλά από μόνη της και τη βλέπει ολόκληρο το φίλαθλο κοινό. Δεν χρειάζεται ούτε ερμηνείες ούτε υπεράσπιση.

Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου δεν λυγίζει και δεν συμβιβάζεται. Θα επιστρέψει εκεί που επιβάλλουν το όνομα, ο κόσμος και η ιστορία της».