Βαριά καμπάνα στον Ντέσερς

Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς από την πειθαρχική επιτροπή της Σούπερ Λίγκας για τον Σίριλ Ντέσερς. Με τιμωρία τριών αγωνιστικών τιμωρήθηκε ο 31χρονος φορ για την αποβολή του στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.

Αυτό σημαίνει ότι χάνει τους αγώνες που ακολουθούν μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, απέναντι σε Κηφισιά (10/9, εντός), Παναιτωλικό (13/9, εντός) και Καλαμάτα (19/10, εκτός).

Το «τριφύλλι» θα ασκήσει έφεση με σκοπό να πέσει στη μία αγωνιστική η τιμωρία (δεν υπάρχει ενδεχόμενο να πέσει στις δύο αγωνιστικές), τονίζοντας ότι το χτύπημα δεν ήταν βιαιοπραγία, αλλά στιγμιαία απώθηση για να πάρει καλύτερη θέση από τον αντίπαλο.

sport-fm.gr