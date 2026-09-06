ΒΙΝΤΕΟ: «Όταν οι πραγματικές εικόνες δεν βολεύουν, είναι ευκολότερο να αλλάζει η συζήτηση»

Νέα απάντηση, αυτή τη φορά από την Ανόρθωση! Η ομάδα της Αμμοχώστου τοποθετείται και απαντά για το ΑΙ, μετά την ανάρτηση του Απόλλωνα.

Αναλυτικά:

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Η εικόνα της Cytavision, ευτυχώς, δεν είναι προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης. Είναι απολύτως πραγματική.

Κατανοούμε, βέβαια, ότι όταν οι πραγματικές εικόνες δεν βολεύουν, είναι ευκολότερο να αλλάζει η συζήτηση και να μεταφέρεται στο AI.

Τα επικοινωνιακά τεχνάσματα, όμως, δεν αλλάζουν όσα είδε ολόκληρο το φίλαθλο κοινό. Οι εικόνες του αγώνα είναι εκεί, δεν επιδέχονται επεξεργασία και μιλούν από μόνες τους.

Για αποφυγή οποιασδήποτε περαιτέρω σύγχυσης με την Τεχνητή Νοημοσύνη, παραθέτουμε και το σχετικό βίντεο.

Όσο για την ουσία, απάντηση δεν δόθηκε.