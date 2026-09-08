Αήττητος και στον Παγκόσμιο Αγώνα στην Ινδία ο Χρίστος Μισός

Η παρουσία του Χρίστου Μισού στο Sabarmati Riverfront ήταν το γεγονός που καθόρισε τη διοργάνωση. Αναγνωρίζοντας το μεγαλείο του, η Ινδία παρέταξε μια ολόκληρη στρατιά από τους κορυφαίους αθλητές της, θέλοντας να δοκιμάσει τις δυνάμεις της απέναντι στον ζωντανό θρύλο της κατηγορίας VI1. Ο Κύπριος πρωταθλητής σήκωσε το γάντι, άντεξε την ασφυκτική πίεση και μετέτρεψε την πρόκλησή τους σε έναν ανώτερο προσωπικό θρίαμβο.

Ο Κύπριος Παγκόσμιος Πρωταθλητής και Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης, Χρίστος Μισός, ολοκλήρωσε με απόλυτο θρίαμβο την αποστολή του στο Ahmedabad 2026 Hyundai World Archery Para Series, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία αθλητών με οπτική αναπηρία (VI1). Έχοντας να αντιπαλέψει μια πολυπληθή, πανίσχυρη ομάδα κορυφαίων Ινδών τοξοβόλων (Yugal Garg, Pawan Kumar, Tanvi Ingale) μέσα στην ίδια τους την έδρα και με όλα τα ινδικά τηλεοπτικά δίκτυα (DD News) στραμμένα πάνω του, ο Μισός αγωνίστηκε ως ο ένας εναντίον όλων και επικράτησε ολοκληρωτικά.

Η εκστρατεία αυτή ξεκίνησε με την απόλυτη κυριαρχία του στον γύρο κατάταξης, όπου κατέλαβε την 1η θέση με 451 πόντους. Στη συνέχεια, αντιμετωπίζοντας τις ακραίες καιρικές συνθήκες, την έντονη ζέστη, την ασφυκτική υγρασία και τους μεταβαλλόμενους ανέμους δίπλα στο ποτάμι, επέδειξε απαράμιλλη πνευματική διαύγεια και πειθαρχία. Παρά τις μεγάλες προκλήσεις της καθημερινότητας στην Ινδία (εμβόλια, διατροφή κα), άντεξε την πίεση των νοκ-άουτ φάσεων και έφτασε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Αυτή η νίκη ξεπερνά τα στενά όρια των αθλητικών στατιστικών. Για έναν άνθρωπο που το 2014 γνώρισε το απόλυτο σκοτάδι και αρνήθηκε πεισματικά να λυγίσει, αυτή η στρατιά αποτελεί έναν παγκόσμιο φάρο ελπίδας. Οπλισμένος με τη βαθιά του πίστη, την πειθαρχία του και την καθοδήγηση των προπονητών του και την φροντίδα των επιστημόνων υγείας, ο Χρίστος Μισός απέδειξε στην υφήλιο ότι η ανθρώπινη ψυχή είναι αλύγιστη, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα δύναμης από την Κύπρο σε ολόκληρο τον κόσμο.