Συναγερμός με Καρέτσα, αναγκαστική αλλαγή πριν από το μισάωρο στο Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ!

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρέθηκε στο αρχικό σχήμα της Μπορούσια Ντόρτμουντ για το ματς με την Βιγιαρεάλ στο Signal Iduna Park στην έναρξη της League Phase του Champions League, αλλά στάθηκε τρομερά άτυχος.

Λίγο πριν το ημίωρο και συγκεκριμένα στο 27ο λεπτό έπεσε στο έδαφος με ενοχλήσεις και δεν μπορούσε να συνεχίσει στην αναμέτρηση.

Ο Κόβατς σήκωσε τον Νουανέρι και τον πέρασε στη θέση του Έλληνα άσου, για τον οποίο υπάρχει πλέον αναμονή για το πρόβλημα που δεν του επέτρεψε να βγάλει όλο το ματς.

Πηγή: sport-fm.gr