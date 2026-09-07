Καμπανάκι… συντριβής

Απότομη προσγείωση; Στο ίδιο έργο θεατές; Όποια… κλισέ φράση κι αν χρησιμοποιηθεί για την εικόνα αλλά και το αποτέλεσμα της ΑΕΛ, θα είναι εύστοχη.

Η ομάδα της Λεμεσού δέχθηκε συντριβή από τον ΑΠΟΕΛ στη μόλις 2η αγωνιστική και τα γκρίζα σύννεφα πύκνωσαν απότομα. Μετά τη νίκη επί της Ανόρθωσης και την μεστή εμφάνιση, οι γαλαζοκίτρινοι πήραν ψυχολογία και αυτοπεποίθηση η οποία έγινε «στάχτη» στο ΓΣΠ.

Τα έξι γκολ και η αποκαρδιωτική εμφάνιση στην πρωτεύουσα, φανέρωσε παθογένειες, δυσλειτουργία και αμυντικά κενά, με το καλημέρα της σεζόν. Οι ποδοσφαιριστές του Μαρτίνς φάνηκαν αιφνιδιασμένοι από τον ρυθμό των γηπεδούχων, τον οποίο δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν.

Η απώλεια δύο βασικών και ποιοτικών ποδοσφαιριστών (Γκομίς-Τσατάκοβιτς) αποτελεί δικαιολογία καθώς προηγήθηκε δύσκολη εβδομάδα, ωστόσο δεν είναι η αιτία. Στον ανασταλτικό τομέα, τα λάθη ήταν κραυγαλέα, γεγονός που έδωσαν την ευκαιρία στον ΑΠΟΕΛ να επιβληθεί.

Απ’ εκεί και πέρα, είναι δεδομένο πως στην ΑΕΛ βράζουν με την κόκκινη που δέχθηκε ο Καφού, για φτύσιμο στον Λημνιό. Αυτό που βγαίνει από την ομάδα της Λεμεσού είναι πως του ξέφυγε η τσίχλα και πως δεν υπήρχε σκοπός για αντιαθλητική συμπεριφορά. Μένει να διαπιστωθεί αν οι γαλαζοκίτρινοι προχωρήσουν σε κάποια ενέργεια ή καταγγελία.