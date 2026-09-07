Ιστορική εκκίνηση με επίθεση-«φωτιά» για τη Μπαρτσελόνα

Εκκωφαντική είναι η εκκίνηση της Μπαρτσελόνα στην LaLiga, καθώς πέρα από τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις έχει και εντυπωσιακές επιθετικές επιδόσεις.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ μετρά ήδη 17 γκολ στο ενεργητικό της (0-5 την Έλτσε, 2-0 την Μπιλμπάο, 5-2 την Ράγιο Βαγεκάνο και 0-5 τη Βαλένθια), επίδοση που είναι η τρίτη μεγαλύτερη στην ιστορία της μετά από τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές. Περισσότερα γκολ είχε σημειώσει μόνο τη σεζόν 1950/51 με 21 και 1949/50 με 19.

Παράλληλα, το +15 που έχει στον συντελεστή τερμάτων της (17 υπέρ-2 κατά), είναι η κορυφαία επίδοση στην ιστορία της ξεπερνώντας το +14 που είχε τη σεζόν 1957/58 (17 υπέρ-3 κατά).

sport-fm.gr