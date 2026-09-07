Απαιτείται κόπος για να πετάξουν ακόμη μακριά...

Για τον{ Κύπριο ποδοσφαιριστή, με το που αρχίζει να κλωτσάει την μπάλα από την παιδική του ηλικία, στο μυαλό του είναι δύο πράγματα. Να παίξει σε μεγάλη ομάδα του νησιού ή στο εξωτερικό. Δεν το πετυχαίνουν όλοι. Άλλοι ωστόσο κάνουν και τα δύο και σίγουρα βρίσκονται στους προνομιούχους. Το ταλέντο τους, η αφοσίωσή τους και η σκληρή δουλειά, τους επέτρεψαν να συστηθούν αρχικά και στη συνέχεια να διακριθούν και μέσω του ποδοσφαίρου, βάζουν και ένα γερό κομπόδεμα στην τσέπη.

Το φετινό καλοκαίρι είδαμε πολλούς να επιχειρούν την... έξοδο για να ζήσουν την εμπειρία. Και σαφώς ρόλο έπαιξε ότι και αρκετοί «ξενιτεύτηκαν» λίγους μήνες προηγουμένως και αποτέλεσε πρόκληση και σπίθα για να εξελιχθούν και οι υπόλοιποι. Και δεν είναι μόνο παίκτες που βρίσκονται στη... βιτρίνα, αλλά και κάποιοι που δεν είναι στο προσκήνιο, όμως ζουν την εμπειρία. Γιατί αυτή η εμπειρία να παίζεις στο εξωτερικό, είναι ανεπανάληπτη. Είτε είναι σε αρκετά καλή και γνωστή ομάδα, είτε σε μέτρια και άσημη.

Πολλοί λοιπόν άνοιξαν τα φτερά τους, αλλά στα πόδια τους είναι να... πετάξουν ακόμη πιο μακριά. Δεν κερδίζεται τίποτα χωρίς κόπο. Τώρα είναι που θα πρέπει να πεισμώσουν και να δουλέψουν πιο πολύ, ούτως ώστε να αποδείξουν πως μπορούν σε υψηλότερο επίπεδο. Nα έχουν το μυαλό τους. Αρκεί επίσης και η τύχη να είναι με το μέρος τους και να αποφύγουν τραυματισμούς που θα τους στερήσουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν. Ένας εφιάλτης που δεν... προειδοποιεί και το είδαμε με το καλημέρα της νέας σεζόν.