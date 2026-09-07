Στον τελικό του Κοτζάελι η Πελενδρίτου, πάει για το όγδοο ευρωπαϊκό μετάλλιο!

Το όγδοο ευρωπαϊκό μετάλλιο της θα κυνηγήσει η Καρολίνα Πελενδρίτου, η οποία πήρε την πρόκρισή για τον τελικό του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Παρακολύμβησης, που γίνεται στο Κοτζάελι της Τουρκίας, με τον τρίτο καλύτερο χρόνο στα προκριματικά των 50μ. ελεύθερο της κατηγορίας S11.

Η τρις χρυσή Παραολυμπιονίκης, κολυμπώντας στην δεύτερη προκριματική σειρά, τερμάτισε δεύτερη με χρόνο 30.63 και ήταν τρίτη στη γενική κατάταξη, πίσω από τις Ολλανδέζες Irene Van Drimmelen (30.23) και Liesette Bruinsma (30.57).

Σημειώνεται ότι η Καρολίνα Πελενδρίτου είναι κάτοχος του ευρωπαϊκού ρεκόρ στο αγώνισμα, με 29.58, χρόνο τον οποίο είχε κάνει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Μαδέιρα το 2022.

Η Πελενδρίτου έχει στεφθεί Πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2024 στη Μαδέιρα στα 50μ. ελεύθερο, ενώ μετρά άλλα έξι ευρωπαϊκά μετάλλια στα 100μ. πρόσθιο. Στο ψηλότερο σκαλοπάτι ανέβηκε επίσης στο Βερολίνο (2011) και στο Αϊντχόφεν (2014). Αργυρά πήρε το 2018 στο Δουβλίνο, και το 2021 και το 2024 στη Μαδέιρα, όπου πήρε χάλκινο το 2016.

Όλοι οι προγραμματισμένοι τελικοί της ημέρας θα γίνουν μετά τις 17:00, με τον τελικό των 50μ. ελεύθερο γυναικών, στον οποίο θα συμμετάσχει η Καρολίνα Πελενδρίτου, να είναι ο όγδοος στη σειρά.

Την προσπάθεια της Καρολίνας Πελενδρίτου στηρίζουν ο ΚΟΑ και η ΚΕΠΕ καθώς και ο μακροχρόνιος υποστηρικτής της Allwyn Kύπρου, όπως επίσης και η SWANS και το ΤΑΤΟΪ CLUB.