Ανόρθωση: Η ενδεκάδα του Ελ Μαέστρο στο ντεμπούτο του κόντρα στην ΑΕΛ

Τον πρώτο της αγώνα στο πρωτάθλημα δίνει η Ανόρθωση η οποία στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής φιλοξενείται από την ΑΕΛ στο στάδιο «Alphamega».

Δείτε ποιους επέλεξε στο αρχικό του σχήμα για το ντέρμπι στη Λεμεσό ο προπονητής της «Κυρίας» Νέστορ Ελ Μαέστρο ο οποίος κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο των κυανολεύκων.

Κάρλστρομ, Τάντι, Μπέργκστρομ, Φουρτάδο, Κίκο, Φαν Νιφ, Αμποάγκι, Χρυσοστόμου, Ντιόν, Ηλία, Λόπες.