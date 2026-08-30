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Φορτσάτη Τσέλσι, έκανε το 2/2 κόντρα στην Μπράιτον του Κωστούλα!

ΓΗΠΕΔΟ

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Φορτσάτη Τσέλσι, έκανε το 2/2 κόντρα στην Μπράιτον του Κωστούλα!

Με ημίωρο-όνειρο (τρία γκολ σε 30 λεπτά) και Πάλμερ να αναλαμβάνει δράση όταν το ματς στράβωνε, η Τσέλσι επικράτησε 4-3 της Μπράιτον του βασικού Κωστούλα και έκανε το 2/2 στην Premier League!

Με όπλο την επίθεση, αφού στην άμυνα ακόμα προβληματίζει, η Τσέλσι νίκησε με 4-2 την Μπράιτον και έκανε το 2/2 στη φετινή Premier League. Μαγικό πρώτο ημίωρο για την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο (σημείωσε τρία γκολ στα πρώτα 32 λεπτά), με τους «γλάρους» να γνωρίζουν την πρώτη τους ήττα στο φετινό πρωτάθλημα. Βασικός ο Μπάμπης Κωστούλας, που είχε συμμετοχή στο πρώτο γκολ της ομάδας του και αντικαταστάθηκε δέκα λεπτά πριν το φινάλε.

Η Τσέλσι μπήκε με το πόδι πατημένο στο γκάζι στο παιχνίδι και προηγήθηκε στο 4’ με τον Λάβια, ενώ δέκα λεπτά αργότερα (14’) ο Νέτο από κοντά σημείωσε και δεύτερο τέρμα. Οι «μπλε» έκαναν ό,τι ήθελαν την Μπράιτον στον αγωνιστικό χώρο και βρήκαν τρίτο τέρμα στο 32’ με τον Ζοάο Πέδρο από ασίστ του Χάτο.

Οι «γλάροι» προσπάθησαν να αντιδράσουν και μείωσαν στο 35’ με τον Γιαλκούγιε, σε ένα γκολ που είχε συμμετοχή και ο Κωστούλας. Στο δεύτερο μέρος η Τσέλσι δεν ήταν το ίδιο καλή, η Μπράιτον ήταν απειλητική για την εστία του Εμιλιάνο Μαρτίνες (έκανε το ντεμπούτο του με τους Λονδρέζους) και στο 63’ πέτυχε το 3-2 με αυτογκόλ του Ζοάο Πέδρο.

Και ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν το πάνω χέρι και η Τσέλσι είχε αγχωθεί αφού έβλεπε το προβάδισμα των τριών τερμάτων της να χάνεται, ο Πάλμερ ανέλαβε δράση στο 74’ και με πλασέ ακριβείας έπειτα από ωραία ενέργεια σημείωσε το 4-2. Η Μπράιτον δεν τα παράτησε, αλλά το γκολ του Γκρος στο 90'+6' ήρθε αργά και το τελευταίο σφύριγμα της λήξης βρήκε την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο να κάνει το 2/2 στο πρωτάθλημα.

Την πρώτη της νίκη στη φετινή Premier League πανηγύρισε η Σάντερλαντ που λύγισε στην έδρα της με 1-0 τη Φούλαμ χάρη στο τέρμα που σημείωσε στο 75' ο Ισιντόρ. Δεύτερη σερί ήττα για τους φιλοξενούμενους που έχει ξεκινήσει κάκιστα τη σεζόν.

Ισόπαλη 1-1 ήρθε η αναμέτρηση της Λιντς με την Μπρέντφορντ, με τις δύο ομάδες να συνεχίζουν χέρι-χέρι στη βαθμολογία αφού μετά το «τρίποντο» στην πρεμιέρα ανέβηκαν στους τέσσερις βαθμούς. Οι «μέλισσες» προηγήθηκαν στο 41' με τον Σάντε, αλλά οι γηπεδούχοι με γκολ του Κάλβερτ-Λιούιν στο 79' ισοφάρισαν σε 1-1 που ήταν και το τελικό σκορ.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Premier League:

Παρασκευή 28/08

Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Σίτι 1-4

(56' αυτ. Ντοναρούμα - 17', 84' Χάαλαντ, 54', 59' Τσερκί)

Σάββατο 29/08

Λίβερπουλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2

(60' Ίσακ, 82' Μουνιόθ - 24' Εντόι, 70' πεν. Γκιμπς-Γουάιτ)

Κόβεντρι-Χαλ 0-1

(81' Μίλαρ)

Μπόρνμουθ-Έβερτον 1-1

(41' Σκοτ - 90'+1' Ταρκόφσκι)

Τότεναμ-Νιουκάστλ 0-2

(62' Ελάνγκα, 72' Γουισά)

Κυριακή 30/08

Λιντς-Μπρέντφορντ 1-1

(79' Κάλβερτ-Λιούιν - 41' Σάντε)

Σάντερλαντ-Φούλαμ 1-0

(75’ Ισιντόρ)

Τσέλσι-Μπράιτον 4-3

(4' Λάβια, 14' Νέτο, 32' Ζοάο Πέδρο, 74’ Πάλμερ - 35' Γιαλκούγιε, 63' αυτογκόλ Ζοάο Πέδρο, 90'+6' Γκρος)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Ίπσουιτς (18:30)

Δευτέρα 31/08

Άστον Βίλα-Άρσεναλ (22:00)

 

 

 

 

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