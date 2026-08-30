Επιμένει για Σαρ η Λίβερπουλ, στέλνει νέα πρόταση στην Κρίσταλ Πάλας

Επιμένει για Ισμαϊλά Σαρ η Λίβερπουλ!

Οι «Reds» αναμένεται να κινηθούν για την απόκτηση ενός ακόμα εξτρέμ εκτός του Μπαρκολά, με δεδομένο ότι έχουν στα χέρια τους και πρόταση της Μάντσεστερ Σίτι για τον Γκάκπο.

Το όνομα του Σαρ βγήκε στο προσκήνιο πριν από μερικές μέρες, όταν έγινε γνωστό ότι η Λίβερπουλ κατέθεσε επίσημη πρόταση για τον 28χρονο Σενεγαλέζο εξτρέμ, η οποία όμως δεν έγινε αποδεκτή από την Κρίσταλ Πάλας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι «Reds» αναμένεται να καταθέσουν νέα πρόταση, έχοντας για σύμμαχό τους τον ίδιο τον Σαρ, ο οποίος επιθυμεί να φορέσει τα κόκκινα και να μετακομίσει στο Λίβερπουλ.