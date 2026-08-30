Με φωτογραφίες και ονόματα: Οι οκτώ που καταζητεί η Αστυνομία για την επίθεση στο Fan Day της Νέας Σαλαμίνας

Ανακοίνωση αναφορικά με πρόσωπα που καταζητούνται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με την οπαδική επίθεση σε εκδήλωση (Fan Day) της Νέας Σαλαμίνας εξέδωσε η Αστυνομία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Τα οκτώ (8) πιο κάτω πρόσωπα καταζητούνται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση, που αφορά τα αδικήματα της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, οχλαγωγίας, συμπλοκής και επίθεσης, χρήσης επικίνδυνων αντικειμένων και συναφών αδικημάτων, τα οποία διαπράχθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 23 – 24 Αυγούστου 2026, στο βοηθητικό γήπεδο του Σταδίου «Αμμόχωστος», στο πλαίσιο της ημέρας ψυχαγωγίας της ποδοσφαιρικής ομάδας Νέας Σαλαμίνας.

Αλέξανδρος Σωτηρέλης – 20 ετών Νικήτας Παπέττας – 17 ετών Μάξιμος Μαγδαλινίδης – 17 ετών Φέλιξ Μαγδαλινίδης -17 ετών Στυλιανός Λουκά -22 ετών Πέτρος Ιωάννου – 23 ετών Χρίστος Ανδρέου – 21 ετών Darius Alexandru Andrei Murgui – 17 ετών

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στον αριθμό 24-804060 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

Σημ: Υπενθυμίζουμε ότι στο πλαίσιο διερεύνησης της ίδιας υπόθεσης συνεχίζουν να αναζητούνται τα ακόλουθα πρόσωπα ΕΔΩ.