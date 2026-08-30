ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με φωτογραφίες και ονόματα: Οι οκτώ που καταζητεί η Αστυνομία για την επίθεση στο Fan Day της Νέας Σαλαμίνας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με φωτογραφίες και ονόματα: Οι οκτώ που καταζητεί η Αστυνομία για την επίθεση στο Fan Day της Νέας Σαλαμίνας

Για όσα έγιναν στο βοηθητικό γήπεδο του Σταδίου «Αμμόχωστος»

Ανακοίνωση αναφορικά με πρόσωπα που καταζητούνται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με την οπαδική επίθεση σε εκδήλωση (Fan Day) της Νέας Σαλαμίνας εξέδωσε η Αστυνομία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Τα οκτώ (8) πιο κάτω πρόσωπα καταζητούνται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση, που αφορά τα αδικήματα της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, οχλαγωγίας, συμπλοκής και επίθεσης, χρήσης επικίνδυνων αντικειμένων και συναφών αδικημάτων, τα οποία διαπράχθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 23 – 24 Αυγούστου 2026, στο βοηθητικό γήπεδο του Σταδίου «Αμμόχωστος», στο πλαίσιο της ημέρας ψυχαγωγίας της ποδοσφαιρικής ομάδας Νέας Σαλαμίνας.

  1. Αλέξανδρος Σωτηρέλης – 20 ετών
  2. Νικήτας Παπέττας – 17 ετών
  3. Μάξιμος Μαγδαλινίδης – 17 ετών
  4. Φέλιξ Μαγδαλινίδης -17 ετών
  5. Στυλιανός Λουκά -22 ετών
  6. Πέτρος Ιωάννου – 23 ετών
  7. Χρίστος Ανδρέου – 21 ετών
  8. Darius Alexandru Andrei Murgui – 17 ετών

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στον αριθμό 24-804060 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

Σημ: Υπενθυμίζουμε ότι στο πλαίσιο διερεύνησης της ίδιας υπόθεσης συνεχίζουν να αναζητούνται τα ακόλουθα πρόσωπα ΕΔΩ.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το μήνυμα της Εθνικής Eλλάδας στον Κωνσταντέλια: «Ανυπομονούμε να σε απολαύσουμε πάλι»

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Ο λόγος που μέτρησε το 2-1 της Γιουνάιτεντ παρά το χέρι του Μαγκουάιρ

Premier League

|

Category image

Τιμώρησε την προβληματική ΑΕΚ στο 90+7΄ η Κηφισιά!

Super League

|

Category image

Ξανά με άγχος και 2/2 ο Ολυμπιακός

Super League

|

Category image

Η Ντόρτμουντ βγαίνει στην αγορά μετά τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Taranto 26: Ιστορικό χάλκινο μετάλλιο για την κυπριακή αντισφαίριση

Τένις

|

Category image

Ο Δουβίκας έκλεισε το σπίτι της Νάπολι

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Τέλος ο Μπενζεμά από την Αλ Χιλάλ - Στο τραπέζι ακόμη και η απόσυρση!

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα από το Καρμιώτισσα - Πάφος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γαρπόζης: «Το πιο θετικό για μένα είναι ότι στα αποδυτήρια τα κεφάλια είναι σκυμμένα»

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

Μοράις: «Περήφανοι που δουλεύουμε με αυτούς τους παίκτες - Αυτή ήταν η κύρια ανησυχία μας»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Φλορίν Τανάσε: Ο «χαμαιλέοντας» του 1,8 εκατομμυρίου!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με... ευρωπαϊκή φόρα και τριάρα στην πρεμιέρα η Πάφος!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Άρης να γουστάρεις, προσγείωσε τον «άδειο» ΟΦΗ

Super League

|

Category image

Η αφιέρωση όλου του ΠΑΟΚ στον άτυχο Κωνσταντέλια

Super League

|

Category image

Διαβαστε ακομη