Ομόνοια: Άγριο κράξιμο στον Τανάσε από τον ιδιόρρυθμο Μπεκάλι

Με πολύ άσχημα λόγια μίλησε τις τελευταίες μέρες ο ισχυρός άνδρας της Στεάουα, Τζίτζι Μπεκάλι, για τον Φλορίν Τανάσε, ο οποίος φέρεται να οδεύει στην Κύπρο και την Ομόνοια, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα ισχυρίζονται τα ρουμανικά ΜΜΕ.

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Οι σχέσεις των δύο ανδρών φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα κακές το τελευταίο διάστημα και το αποκορύφωμα ήταν οι δηλώσεις του Μπεκάλι κατά του 31χρονου μεσοεπιθετικού, μετά την ήττα της Στεάουα από την Κλουζ (1-0) πριν από μία εβδομάδα (23/8) για την 6η αγωνιστική του ρουμανικού πρωταθλήματος, τις οποίες υπενθυμίζει σημερινό (30/8) δημοσίευμα του Digi Sport με αφορμή την είδηση για την προδιαγραφόμενη μεταγραφή του στο τριφύλλι.

«Ίσως αν παίζαμε χωρίς αυτόν στο κέντρο το αποτέλεσμα να ήταν διαφορετικό. Νομίζω ότι ο Τανάσε δεν είναι πλέον παθιασμένος για το ποδόσφαιρο. Δεν θέλει να παλεύει πλέον, θέλει να παίζει έτσι, τεμπέλικα» είπε αρχικά ο ιδιοκτήτης της Στεάουα και πρόσθεσε:

«Αν δεν κερδίσεις ούτε μία μονομαχία με τον Περιάνου... (σ.σ. παίκτης της Κλουζ), το αντιλαμβάνεσαι; Ήθελα να τον βγάλω από το 25΄, αλλά τον λυπήθηκα. Έπρεπε να τον βγάλω. Δεν λέω πως είναι άχρηστος, έχει αξία ως παίκτης, αλλά δεν ενδιαφέρεται πλέον».

Σε άλλη δήλωσή του, αναφερόμενος στον ίδιο ποδοσφαιριστή, ο Μπεκάλι είπε: «Υπάρχουν παίκτες που δείχνουν να βαριούνται, δεν τους αρέσει το άθλημα πια. Σκέφτονται ότι αφού έκαναν κάποια λεφτά, γιατί να παλεύουν άλλο; Αν έδινες στον Χάτζι 50 δισεκατομμύρια ευρώ θα έπαιζε ακόμα ποδόσφαιρο. Δεν τον ενδιέφεραν τα λεφτά αλλά το ποδόσφαιρο. Κάποιοι γίνονται άπληστοι, χωρίς καμία επιθυμία για ποδόσφαιρο. Συνήθιζα να υποκλίνομαι στον Τανάσε, αλλά αυτό είναι, στο καλό, αν δεν θέλει πια να παίζει ποδόσφαιρο».

Σημειώνεται πως σε άλλο ρεπορτάζ (26/8) αναφέρθηκε ότι ο Μπεκάλι δήλωσε πως θα του έδινε ακόμη μία ευκαιρία, στον σημερινό (30/8) αγώνα με την UTA Arad και ότι εάν και πάλι δεν αγωνιζόταν με όρεξη, θα τον έβγαζε στο ημίχρονο και πλέον θα τον καθιέρωνε στον πάγκο.

Ωστόσο, σήμερα έγινε αρχικώς γνωστό ότι ο 31χρονος άσος αποκλείστηκε από την αποστολή του αγώνα και λίγο αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ο ποδοσφαιριστής ετοιμάζεται για μεταγραφή στην Ομόνοια, καθώς εκμεταλλεύεται όρο που έθεσε στο τελευταίο συμβόλαιο ανανέωσης που είχε υπογράψει με τη Στεάουα, ότι μπορεί να αποχωρήσει όποτε το επιθυμεί χωρίς να δικαιούται η Στεάουα οποιαδήποτε αποζημίωση μεταγραφής.

Πάντως, εάν οι πληροφορίες των Ρουμάνων επιβεβαιωθούν κι ο Τανάσε καταλήξει στην Ομόνοια, το τριφύλλι θα έχει πάρει, ανεξαρτήτως των ισχυρισμών του Μπεκάλι, έναν σπουδαίο παίκτη, καθότι ο 31χρονος άσος, που αγωνίζεται δεκάρι, εξτρέμ αλλά ακόμη και στην κορυφή, προέρχεται από εξαιρετική σεζόν με 38 εμφανίσεις, 16 γκολ και εννέα ασίστ. Έχει 28 συμμετοχές στην εθνική Ρουμανίας, ενώ κατέκτησε δύο πρωταθλήματα (2017 με Βιτορούλ, 2025 με Στεάουα) και άλλες δύο φορές βγήκε πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος (2021, 2022). Συνολικά με τη Στεάουα έχει 106 γκολ και 56 ασίστ σε 329 συμμετοχές.