Ελ Μαέστρο: «Είμαι ευχαριστημένος με το ρόστερ και την ποιότητα»

Δηλώσεις στην κάμερα της Cablenet παραχώρησε ο Ελ Μαέστρο μετά το φιλικό με τον ΑΠΟΕΛ. Ο προπονητής της Ανόρθωσης παρουσιάστηκε έτοιμος για τη νέα σεζόν!

Αναλυτικά: «Ήταν φιλικό με έντονα συναισθήματα, προσπαθούμε να περάσουμε τη φιλοσοφία μας ως προπονητές. Είμαι χαρούμενος εδώ, ξέρω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μεταγραφές όμως είμαι ευχαριστημένος με το ρόστερ και την ποιότητα. Διακρίνω ανθρώπους που αγαπούν την ομάδα, είναι δίπλα στην ομάδα. Δεν μπορώ να μιλήσω για το παρελθόν. Ένιωσα με το καλημέρα τον παλμό του κόσμου, είμαστε πανέτοιμοι για τη νέα σεζόν. Ανυπομονώ για το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ μετά από αυτά στη Λεμεσό (σ.σ. ΑΕΛ και Απόλλωνα).