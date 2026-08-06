Ανόρθωση: Ανακοίνωση για την συνεργασία με την Freedom24

Αναλυτικά:

Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ανακοινώνει με υπερηφάνεια την έναρξη μιας τριετούς στρατηγικής συνεργασίας με τη Freedom24, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία στην ιστορία του συλλόγου μας και σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ομάδα και την Ακαδημία Ποδοσφαίρου.

Ως μέρος αυτής της σημαντικής συμφωνίας-ορόσημο, η Freedom24 αναλαμβάνει τον ρόλο του Κύριου Στρατηγικού Χορηγού της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου της Ανόρθωσης. Η συνεργασία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της ανάπτυξης των νέων μας αθλητών μέσω στενής συνεργασίας, της αξιοποίησης διεθνούς τεχνογνωσίας και της εφαρμογής σύγχρονων προγραμμάτων, με απώτερο σκοπό την ανάδειξη της επόμενης γενιάς ποδοσφαιρικών ταλέντων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Freedom24 απέκτησε τα δικαιώματα ονομασίας του ιστορικού μας γηπέδου. Η έδρα της ομάδας μας μετονομάζεται επίσημα σε «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος», μια ονομασία που κουβαλά έναν βαθύτατο συμβολισμό, αφού παραπέμπει άμεσα στον διακαή πόθο για την απελευθέρωση της κατεχόμενης Αμμοχώστου μας. Την ίδια στιγμή, διατηρείται ακέραιη η ταυτότητα του γηπέδου και τιμάται η τεράστια κληρονομιά του αείμνηστου Αντώνη Παπαδόπουλου, σηματοδοτώντας ένα νέο, ελπιδοφόρο κεφάλαιο στην ιστορία της έδρας μας.

Περισσότερες πρωτοβουλίες, καθώς και επιπρόσθετες κοινές δράσεις στο πλαίσιο της συνεργασίας, θα ανακοινωθούν επίσημα κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2026/27.

Ανακοίνωση – Freedom 24

Η Freedom24 γίνεται Κύριος Στρατηγικός Χορηγός της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου της Ανόρθωσης

Η Freedom24 προχώρησε σε σύναψη μακροπρόθεσμης στρατηγικής συνεργασίας, η οποία επικεντρώνεται αποκλειστικά στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου της Ανόρθωσης, ενισχύοντας τη δέσμευσή της για την ανάπτυξη των νέων και το μέλλον του ποδοσφαίρου στην Κύπρο.

Ως μέρος της συνεργασίας, η Freedom24 θα διατελέσει Κύριος Στρατηγικός Χορηγός της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου της Ανόρθωσης, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη της Ακαδημίας μέσω στρατηγικής συνεργασίας, διεθνούς τεχνογνωσίας και της εφαρμογής σύγχρονων πρωτοβουλιών ανάπτυξης νέων, με στόχο την καλλιέργεια της επόμενης γενιάς ποδοσφαιρικών ταλέντων.

Η δέσμευση της Freedom24 στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου της Ανόρθωσης βασίζεται στην εμπειρία της από την υποστήριξη της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου νέων στο Καζακστάν, όπου η QJ League έχει γίνει ένα επιτυχημένο μοντέλο για την αύξηση των ανταγωνιστικών προτύπων, τη βελτίωση των διαδρομών ανάπτυξης των παικτών και την εισαγωγή σύγχρονων προσεγγίσεων στο ποδόσφαιρο νέων. Αντλώντας από αυτή την εμπειρία, η Freedom24 στοχεύει να βοηθήσει στη μεταφορά διεθνών βέλτιστων πρακτικών στην Κύπρο μέσω της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της Ακαδημίας.

Η Freedom24 απέκτησε επίσης τα δικαιώματα ονοματοδοσίας της ιστορικής έδρας του συλλόγου, η οποία θα μετονομαστεί σε «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος». Το νέο όνομα διατηρεί την ταυτότητα του σταδίου και τιμά τη παρακαταθήκη του Αντώνη Παπαδόπουλου, σημειώνοντας παράλληλα ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους ποδοσφαιρικούς χώρους της Κύπρου.

Η συνεργασία αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Freedom24 να επενδύει στην ανάπτυξη των νέων και το ποδόσφαιρο Grassroots, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη του κυπριακού ποδοσφαίρου και των μελλοντικών γενιών αθλητών του.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Freedom24, κ. Evgenii Tiapkin, δήλωσε:

«Η Ανόρθωση είναι από τις πιο ιστορικές ποδοσφαιρικές ομάδες στην Κύπρο, αλλά η έμφαση αυτής της συνεργασίας βρίσκεται σταθερά στο μέλλον. Η δέσμευσή μας κατευθύνεται εξ ολοκλήρου προς την Ακαδημία Ποδοσφαίρου. Υποστηρίζοντας την Ακαδημία, θέλουμε να συμβάλουμε στην ανάπτυξη των νεαρών παικτών και να δημιουργήσουμε διαρκή αξία για το κυπριακό ποδόσφαιρο».

Ο Πρόεδρος της Ανόρθωσης Αμμοχώστου, κ. Χρίστος Μαραγκός, δήλωσε:

«Αυτή η συνεργασία αποτελεί επένδυση στο μέλλον της Ανόρθωσης. Υποστηρίζοντας την Ακαδημία μας, επενδύουμε στην επόμενη γενιά ποδοσφαιριστών και δημιουργούμε μια ισχυρή βάση για τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, η ονομασία του ιστορικού μας γηπέδου σε «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος», πέρα από τον ισχυρό συμβολισμό της για την Αμμόχωστό μας, σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου τιμώντας παράλληλα την κληρονομιά του Αντώνη Παπαδόπουλου. Ευχαριστούμε τη Freedom24 για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή της».