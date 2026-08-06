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Αρχίζει... δρομολόγια το λεωφορείο της Ανόρθωσης

ΓΗΠΕΔΟ

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Αρχίζει... δρομολόγια το λεωφορείο της Ανόρθωσης

Το νέο λεωφορείο της Ανόρθωσης αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του οράματος του συλλόγου για τη νέα γενιά.

Ενημέρωση από την Ανόρθωση και το οποίο έχει κύριο θέμα το νέο λεωφορείο, το οποίο «συστύθηκε» στην εκδήλωση της περασμένης Τρίτης.

Αναλυτικά: «Μέσα από ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο, θα μεταφέρει καθημερινά παιδιά από κάθε γωνιά της Κύπρου στις αθλητικές εγκαταστάσεις και στο Μουσείο της Ανόρθωσης, για να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία, τις αξίες και την ταυτότητα του ιστορικού προσφυγικού Συλλόγου της Αμμοχώστου.

Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο Μουσείο της Ανόρθωσης, να γνωρίσουν τις μεγάλες στιγμές του Συλλόγου, να μάθουν για την Αμμόχωστο και να κατανοήσουν γιατί η Ανόρθωση αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από μια ποδοσφαιρική ομάδα. Αποτελεί σύμβολο ιστορίας, προσφοράς, μνήμης και ελπίδας για επιστροφή.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Συλλόγου για ουσιαστική επένδυση στη νέα γενιά, με στόχο κάθε παιδί να γνωρίσει την ιστορία της Ανόρθωσης και της Αμμοχώστου και να γίνει φορέας των αξιών που συνοδεύουν τον Φοίνικα εδώ και 115 χρόνια».

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