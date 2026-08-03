Παρπεττάς: Η δουλειά του Ελ Μαέστρο, η ομοιογένεια και η εκτίμηση προς τον κόσμο

Στον ΣΠΟΡ FM 95,0 μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ανόρθωσης Χαράλαμπος Παρπεττάς, o οποίος αναφέρθηκε σε σημαντικά θέματα της «Κυρίας». Αναλυτικά μίλησε για:

Το φιλικό με τον Ατρόμητο: «Η ομάδα ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας με το 0-0 κόντρα στον Ατρόμητο. Κρατήσαμε το μηδέν παθητικό και στα τρία φιλικά και σίγουρα η δουλειά του Νέστορ Ελ Μαέστρο φαίνεται αλλά θεωρεί ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Στα δύο προηγούμενα φιλικά η ομάδα μας σκόραρε, χρησιμοποιήθηκαν όλοι οι ποδοσφαιριστές που είχε στη διάθεση του ο προπονητής».

Τα αγωνιστικά: «Έλειπε ο Χρυσοστόμου λόγω μιας αλλεργίας, επέστρεψε στην Κύπρο αλλά θα είναι διαθέσιμος. Ο Αμποάγκι λόγω των προβλημάτων με τα ταξιδιωτικά του έγγραφα ήταν στην Κύπρο και θα ενταχθεί κι αυτός με την ομάδα στην επιστροφή. Ο Στέφανος Χαραλάμπους υπέστη ένα διάστρεμμα πριν αναχωρήσει η ομάδα και χρειάζεται κάποιος χρόνος για να επανέλθει. Ο Φουρτάδο ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στον προσαγωγό για την ώρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Κάποιοι ποδοσφαιριστές μπήκαν, όπως ο Φαν Νιφ ο οποίος πρώτη φορά έπαιξε με τη φανέλα της Ανόρθωσης, σημαντική και η επιστροφή Μπέργκστρομ και ο Ντα Κρουζ που παίρνει περισσότερα λεπτά».

Την αυριανή εκδήλωση: «Αύριο στο Αντώνης Παπαδόπουλος στις 19:30, θα είναι ανοιχτή μόνο η δυτική κερκίδα με είσοδο δωρεάν προς εκτίμηση στον κόσμο που βοηθά αυτή την ομάδα αφάνταστα τα τελευταία χρόνια. Θα παρουσιαστεί η ομάδα, το τεχνικό επιτελείο οι νέες εμφανίσεις και νεότερα σε σχέση με τον στρατηγικό σχεδιασμό και το όραμα για την ανάκαμψη του συλλόγου. Θα υπάρξουν κάποιες εκπλήξεις».

Το ρόστερ: «Στην αποστολή συμμετείχαν 33 ποδοσφαιριστές. Μεγάλος αριθμός αλλά ήθελε ο προπονητής να δει όλους τους ποδοσφαιριστές, λόγω και των δεδομένων με το εμπάργκο και να τους αξιολογήσει. Κάθε ομάδα θέλει να κάνει μεταγραφές. Είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχουν και θετικά στοιχεία όπως είναι η ομοιογένεια, οι ποδοσφαιριστές γνωρίζουν ο ένας τον άλλο και το κυπριακό πρωτάθλημα».

Τον Σένσι: «Ένας ποδοσφαιριστής που ήταν πολύ σημαντικός. Ήταν και στην καλύτερη ενδεκάδα παρά τη βαθμολογική θέση της Ανόρθωσης. Υπήρχε όμως η ρήτρα και δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς η ομάδα».

Την επέτειο από το έπος της Τραπεζούντας: «Σε ένα αφιλόξενο γήπεδο, η Ανόρθωση έχασε με 1-0. Η πιο γλυκιά ήττα στην ιστορία της. Η μοναδική επιτυχία από ομάδα της Κύπρου που ένωσε όλο τον κόσμο στην Κύπρο. Δεν ανταλλάζεται με κανένα τρόπαιο. Μια επιτυχία που ξεπερνά το αγωνιστικό. Όσα χρόνια κι αν περάσουν θα το θυμόμαστε».