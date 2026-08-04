«Έδεσε» τον Μιχαήλ μέχρι το 2030 η Ομόνοια!

Από τα λόγια στις πράξεις πέρασε η Ομόνοια! Οι πράσινοι ποντάρουν πολλά στον Παντελή Μιχαήλ, γι' αυτό και προχώρησαν σε επέκταση της συνεργασίας με τον 20χρονο κίπερ, ο οποίος θα αποτελέσει μέλος της τριπλέτας ενόψει της νέας σεζόν, ενώ φέτος αναμένεται πως θα πάρει τις ευκαιρίες του.

Αναλυτικά: Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ανανέωση της συνεργασία μας με τον Παντελή Μιχαήλ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια!

O Παντελής είναι 20 χρόνων, είχε ενταχθεί στην ΟΜΟΝΟΙΑ το καλοκαίρι του 2024 προερχόμενος από τον Ολυμπιακό Πειραιώς Β’ και κατά την περσινή σεζόν ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το 22ο πρωτάθλημα.

Τα τελευταία δύο χρόνια που βρίσκεται στην πρώτη ομάδα έχει την ευκαιρία να προπονείται σε υψηλό επίπεδο δίπλα από έμπειρους τερματοφύλακες, κάτι που κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό για τη διαδικασία ανάπτυξής του. Πρόκειται για ταλαντούχο τερματοφύλακα, αφοσιωμένο και εργατικό, που συστήθηκε στον κόσμο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στα φιλικά προετοιμασίας κατά την τρέχουσα καλοκαιρινή περίοδο αφήνοντας πολύ θετικές εντυπώσεις.

Συγχαίρουμε τον Παντελή για το νέο του συμβόλαιο και του ευχόμαστε να έχει ομαδικές επιτυχίες και ατομικές διακρίσεις!