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Ο Νεϊμάρ αφήνει ανοιχτό το μέλλον του, ο πατέρας του αποκλείει την απόσυρση

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Νεϊμάρ αφήνει ανοιχτό το μέλλον του, ο πατέρας του αποκλείει την απόσυρση

Δεσμεύεται με συμβόλαιο με την αγαπημένη του ομάδα, τη Σάντος, έως τον Δεκέμβριο

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός Νεϊμάρ απέφυγε τη Δευτέρα να απαντήσει ξεκάθαρα στο ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την ενεργό δράση με τη λήξη του συμβολαίου του με τη Σάντος, ενώ ο πατέρας του ξεκαθάρισε πως ο 34χρονος θα «συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο».

Ο Νεϊμάρ ολοκλήρωσε την πορεία του με την εθνική Βραζιλίας μετά τον αποκλεισμό της «Σελεσάο» από τη Νορβηγία στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Στην τελευταία του εμφάνιση με το εθνόσημο σκόραρε με πέναλτι, μειώνοντας προσωρινά σε 2-1, πριν ξεσπάσει σε δάκρυα μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ωστόσο, δεσμεύεται με συμβόλαιο με την αγαπημένη του ομάδα, τη Σάντος, έως τον Δεκέμβριο.

«Όταν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό μου, θα σκεφτώ αν θα μείνω στη Σάντος, αν θα φύγω ή αν θα σταματήσω το ποδόσφαιρο. Πραγματικά δεν ξέρω τι θα κάνω», δήλωσε όταν ρωτήθηκε για το μέλλον του, στο περιθώριο φιλανθρωπικής δημοπρασίας που διοργάνωσε ο ίδιος στο Σάο Πάουλο.

«Το πάω βήμα-βήμα, παιχνίδι με το παιχνίδι. Νιώθω καλά σωματικά», πρόσθεσε ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί από διαδοχικούς τραυματισμούς.

Για το θέμα ρωτήθηκε και ο πατέρας και εκπρόσωπός του, Νεϊμάρ ντα Σίλβα Σάντος.

«Ο Νεϊμάρ λατρεύει να παίζει ποδόσφαιρο. Τι άλλο θα κάνει; Δεν έχει πάρει ακόμη πτυχίο Ιατρικής, οπότε θα συνεχίσει να παίζει», σχολίασε με χιούμορ.

Ο Νεϊμάρ δέχεται συχνά επικρίσεις για τον τρόπο ζωής του, ενώ πρόσφατα βρέθηκε στο στόχαστρο επειδή συμμετείχε σε τουρνουά πόκερ την ώρα που οι συμπαίκτες του αγωνίζονταν στη Βενεζουέλα για το Κύπελλο Sudamericana.

Η Σάντος θα αντιμετωπίσει την επόμενη εβδομάδα την Εκουαδοριανή Μακαρά για τη φάση των «16» της διοργάνωσης.

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