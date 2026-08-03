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Όταν η «Κυρία» πάγωσε την Τουρκία!

ΓΗΠΕΔΟ

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Όταν η «Κυρία» πάγωσε την Τουρκία!

Μια μέρα που δεν θα ξεχαστεί ποτέ!

Σαν σήμερα, στις 3 Αυγούστου 2005, η Ανόρθωση έγραφε με χρυσά γράμματα μια από τις πιο ένδοξες σελίδες του κυπριακού ποδοσφαίρου, ολοκληρώνοντας το «έπος της Τραπεζούντας».

Η ομάδα της Αμμοχώστου, στο πλαίσιο του β' προκριματικού γύρου του UEFA Champions League, πέτυχε μια πρόκριση που ξεπέρασε τα αθλητικά σύνορα!

Οδηγός και αρχιτέκτονας αυτού του θριάμβου ήταν ο Τιμούρ Κετσπάγια. Ο Γεωργιανός τεχνικός είχε προετοιμάσει πνευματικά και τακτικά τους ποδοσφαιριστές του για μια αληθινή μάχη. Η Ανόρθωση είχε ήδη βάλει γερές βάσεις από το πρώτο παιχνίδι στο ΓΣΠ, όπου με μια συγκλονιστική εμφάνιση είχε υποτάξει την πανίσχυρη Τράμπζονσπορ με το εμφατικό 3-1, χάρη στα γκολ των Νικολάου, Φρούσου και Τσιταϊσβίλι.

Στον επαναληπτικό, το «Χουσεΐν Αβνί Ακέρ» μετατράπηκε σε μια πραγματική κόλαση.  Οι Τούρκοι πίεσαν ασφυκτικά, πήραν κεφάλι στο σκορ στο 40’ με τον Φατίχ Τεκέ, όμως η «Κυρία» αποδείχθηκε από ατσάλι. Με κατάθεση ψυχής και συγκλονιστική ανασταλτική λειτουργία, η Ανόρθωση άντεξε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Το τελικό 1-0 υπέρ των γηπεδούχων δεν ήταν αρκετό για να τους σώσει. Με συνολικό σκορ 3-2, η Ανόρθωση πανηγύρισε μια επική πρόκριση μέσα στην Τουρκία. Είκοσι ένα χρόνια μετά, η μνήμη εκείνης της μαγικής νύχτας παραμένει ολοζώντανη.

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