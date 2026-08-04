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Τέλος... συζήτησης για Μασέκο

ΓΗΠΕΔΟ

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Τέλος... συζήτησης για Μασέκο

Στην ΑΕΛ γνωρίζουν πως δύσκολα θα προχωρήσει

Η ομάδα προγραμματισμού της ΑΕΛ δεν αδιαφόρησε ποτέ για την περίπτωση του Μασέκο. Ωστόσο, η παρουσία του στο Μουντιάλ αφ' ενός εκτόξευσε τις μετοχές του και αφετέρου δυσκόλεψε το έργο των γαλαζοκιτρίνων για να τον επαναφέρουν στο ρόστερ. Γι' αυτό και η ομάδα της Λεμεσού προχώρησε σε άλλες μεταγραφές στην επιθετική γραμμή. 

«Θεωρώ πως δεν είναι ανοικτο το κεφάλαιο καθώς έχουμε ήδη ποδοσφαιριστές εκεί. Και η συγκεκριμένη περίπτωση είναι πολύ δύσκολη. Η ομάδα του συζητά για πώληση του ποδοσφαιριστή οπότε το θεωρώ πολύ δύσκολο να τον δούμε με φανέλα της ΑΕΛ», ανέφερε ο Νικόλας Λεβέντης σε ραδιοφωνικές τοποθετήσεις (ΣΠΟΡ FM 95.0). 

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