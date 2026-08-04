Αφετηρία για καλύτερο αύριο - Εν αναμονή των... εκπλήξεων

Η χθεσινή ημερομηνία είναι εδώ και κάποια χρόνια ιστορική για την Ανόρθωση, αφού στις 3 Αυγούστου 2005 έκανε… απόδραση από την Τραπεζούντα και κατακτούσε μία μεγάλη πρόκριση.

Η σημερινή, 4η Αυγούστου 2026, σηματοδοτεί μία νέα εποχή στο κυανόλευκο οικοδόμημα της Αμμοχώστου αφού ουσιαστικά θα «συστηθεί» στο κοινό (19:30) η νέα προσπάθεια. Μία εκδήλωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», που όπως σημειώνουν στην «Κυρία», όσοι παρευρεθούν (με ελεύθερη είσοδο) θα φύγουν πιο αισιόδοξοι για την επόμενη μέρα της ομάδας.

Συγκεκριμένα, πέρα από το γεγονός ότι θα παρουσιαστεί το ρόστερ και το τεχνικό επιτελείο, θα ανακοινωθεί ο Χρίστος Μαραγκός για την προεδρία της εταιρείας και γενικά η στρατηγική που θα ακολουθηθεί από εδώ και εμπρός. Επιφυλάσσονται, πάντως, αρκετές εκπλήξεις από τους ιθύνοντες, που δεν λένε μεγάλα λόγια για τη νέα αρχή. Τονίζουν πως απαιτείται σκληρή δουλειά για να επανέλθει η Ανόρθωση στα… ψηλά και συστράτευση.

Όσον αφορά την προετοιμασία, ο Νέστορ Ελ Μαέστρο έμεινε ικανοποιημένος από το μηδέν παθητικό σε τρία φιλικά στην Πολωνία, αλλά σαφώς και υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης στο επιθετικό κομμάτι. Το επόμενο φιλικό τεστ είναι προγραμματισμένο στις 12 Αυγούστου, απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα.