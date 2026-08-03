Νέος διευθυντής ποδοσφαίρου στην Ανόρθωση ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου!

Kαι... ξαφνικά Νεκτάριος Αλεξάνδρου στην Ανόρθωση! Ο Κύπριος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής αναλαμβάνει χρέη αθλητικού διευθυντή στην ομάδα της Αμμοχώστου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Αναλυτικά: Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Νεκτάριο Αλεξάνδρου, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου.

​Η διοίκηση επενδύει στην εμπειρία και τις γνώσεις του κ. Αλεξάνδρου, με στόχο την οργάνωση του τμήματος σε σύγχρονα πρότυπα.

Θα έχει τον συνολικό συντονισμό και την επίβλεψη του ποδοσφαιρικού τμήματος, τη στενή συνεργασία με το προπονητικό επιτελείο και τον σχεδιασμό της ομάδας.

​Η οικογένεια της Ανόρθωσης τον καλωσορίζει στην ομάδα και του εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.