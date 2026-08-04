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Αναμενόμενη αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα της Πάφου

ΓΗΠΕΔΟ

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Αναμενόμενη αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα της Πάφου

Ο Ζάζα θα μείνει εκτός για... καιρό

Ο σοβαρός τραυματισμός που υπέστη ο Ζάζα τον θέτει εκτός πλάνων για αρκετό καιρό, γεγονός που αναγκάζει την τεχνική ηγεσία να προχωρήσει σε αλλαγές ενόψει -και- των δύο αναμετρήσεων με τη Σάλτσμπουργκ για τον 3ο προκριματικό του Europa League. 

Την θέση του πήρε ο Άντερσον, ο οποίος είναι εντελώς καλά και μπορεί να βοηθήσει τους κυπελλούχους στις δύσκολες μονομαχίες με την ομάδα της Αυστρίας. Ο Άντερσον επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στις οποίες με τη φανέλα των γαλάζιων σκόραρε πέντε γκολ, στα δύο χρόνια ου βρίσκεται στην παφιακή ομάδα. 

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