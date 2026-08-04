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Η Κόλο Κόλο απέκτησε τον Βοζίνια!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Κόλο Κόλο απέκτησε τον Βοζίνια!

Ο 40χρονος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας έξι μηνών, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη έναν χρόνο

Ο βετεράνος τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου και πρώην της ΑΕΛ, Βοζίνια, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, υπέγραψε στην Κόλο Κόλο, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο χιλιανός σύλλογος.

«Ο Βοζίνια υπέγραψε το συμβόλαιό του και αποτελεί επίσημα νέο παίκτη της Κόλο Κόλο», ανέφερε η ομάδα σε ανάρτησή της στο X.

Ο 40χρονος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας έξι μηνών, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη έναν χρόνο, αφού πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις νωρίτερα τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με χιλιανά μέσα ενημέρωσης, είναι πιθανό να κάνει το ντεμπούτο του στις 16 Αυγούστου, απέναντι στην Ο'Χίγκινς, καθώς η Κόλο Κόλο επιδιώκει να διατηρήσει το σημαντικό προβάδισμά της στην κορυφή του πρωταθλήματος Χιλής.

Οι εμφανίσεις του Βοζίνια με την εθνική ομάδα του Πράσινου Ακρωτηρίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής βοήθησαν τη χώρα του να προκριθεί από τη φάση των ομίλων, πριν αποκλειστεί οριακά από την Αργεντινή στη φάση των «32».

Το Πράσινο Ακρωτήρι απέσπασε ισοπαλίες απέναντι στην μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία και τη δις παγκόσμια πρωταθλήτρια Ουρουγουάη στη φάση των ομίλων, με τον Βοζίνια να παίζει καθοριστικό ρόλο στην πρώτη συμμετοχή της χώρας του στη διοργάνωση.

Ο λογαριασμός του στο Instagram εκτοξεύθηκε από περίπου 50.000 ακολούθους σε περίπου 17,4 εκατομμύρια, μετά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του απέναντι στην Ισπανία, κατά την πρώτη εβδομάδα του τουρνουά τον Ιούνιο.

Η Κόλο Κόλο εξασφάλισε την Παρασκευή άδεια ώστε ο Βοζίνια, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Ζοσιμάρ Ζοζέ Εβόρε Ντίας, να χρησιμοποιεί το ποδοσφαιρικό του παρατσούκλι στη φανέλα του, παρά το γεγονός ότι οι κανονισμοί στη Χιλή συνήθως δεν το επιτρέπουν.

Τελικά, το ενδεχόμενο να του απαγορευτεί η χρήση του ονόματος που φορούσε στη φανέλα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο αποδείχθηκε λιγότερο περίπλοκο απ' ό,τι αρχικά φαινόταν, καθώς και οι υπόλοιποι σύλλογοι της Χιλής συμφώνησαν στο αίτημα της Κόλο Κόλο.

Το παρατσούκλι «Βοζίνια», που στα πορτογαλικά σημαίνει «μικρή γιαγιά», του δόθηκε από μεγαλύτερα παιδιά όταν ήταν μικρός, επειδή έκλαιγε όταν έχανε στα παιχνίδια ποδοσφαίρου στη γειτονιά και έτρεχε πίσω στο σπίτι των παππούδων του, με τους οποίους ζούσε.

Ο τερματοφύλακας αγωνιζόταν τελευταία στη Σάβες της δεύτερης κατηγορίας της Πορτογαλίας, ενώ στο παρελθόν έχει παίξει σε συλλόγους της Ανγκόλας, της Μολδαβίας και της Σλοβακίας.

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