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Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για το Ολυμπιακός – Ναϊμέχεν

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Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για το Ολυμπιακός – Ναϊμέχεν

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη του 3ου προκριματικού γύρου του UEFA Champions League, υποδεχόμενος τη Ναϊμέχεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», με στόχο να αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς στην Ολλανδία. Η Stoiximan προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις και εκατοντάδες στοιχηματικές επιλογές για την πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων, καλύπτοντας κάθε πιθανό σενάριο πριν από τη σέντρα αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οι «ερυθρόλευκοι» προσφέρονται από τη Stoiximan ως φαβορί για τη νίκη, με τον άσο να βρίσκεται στο 1.57, την ισοπαλία στα 4.30 και τη νίκη της Ναϊμέχεν στα 5.60.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ειδικές αγορές της αναμέτρησης. Το ενδεχόμενο να καταλογιστεί πέναλτι προσφέρεται σε απόδοση 3.10, ενώ η επιλογή να μην υπάρξει πέναλτι βρίσκεται στο 1.34. Έως 60€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Διαθέσιμη είναι και η αγορά για το χρονικό σημείο του πρώτου γκολ. Απόδοση 1.82 προσφέρεται για γκολ μέχρι και το 27:59, 2.15 για πρώτο γκολ μετά το 28ο λεπτό, ενώ το ενδεχόμενο να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση χωρίς γκολ πληρώνει 10.75.

Στις αγορές των σκόρερ, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αποτελεί το πρώτο φαβορί για να βρει δίχτυα, σε απόδοση 1.47. Ο Γιώργος Μασούρας και ο Ζότα Σίλβα προσφέρονται στα 2.00, ενώ ο Ροντινέι βρίσκεται στα 2.65 για να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή.

Με δεκάδες αγορές για γκολ, κόρνερ, κάρτες, σκόρερ, ειδικά στοιχήματα και Bet Builder, η Stoiximan προσφέρει ολοκληρωμένη στοιχηματική εμπειρία για την πρώτη ευρωπαϊκή «μάχη» του Ολυμπιακού απέναντι στη Ναϊμέχεν. Έως 60€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

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*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

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Ευρωπαικες Διοργανωσεις

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