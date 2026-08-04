Εξελίξεις για αριστερό μπακ και χαφ στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός δίνει απόψε την πρώτη μάχη με την Ναϊμέγκεν για τα προκριματικά του Champions League, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως έχει μπει «φρένο» στα μεταγραφικά. Εξελίξεις αναμένονται λίαν συντόμως στις θέσεις του αριστερού μπακ και του χαφ.

Όπως αναφέρουν στην Αργεντινή, ο Φρανσίσκο Ορτέγκα είναι όλο και πιο κοντά στην Ρίβερ Πλέιτ, που φέρεται να ανέβασε την προσφορά της και να πλησιάζει πλέον τις αξιώσεις του Ολυμπιακού για τον Αργεντινό μπακ (κοντά στα 6 εκατ. ευρώ). Οι Πειραιώτες έχουν ήδη δρομολογήσει την απόκτηση αντικαταστάτη με τον Μαροκινό Ανάς Σαλάχ-Εντίν της Ρόμα να είναι σε περίοπτη θέση και βασικός υποψήφιος, ενώ στη λίστα είναι και ο Αρμένιος Ναγιάρ Τικνιζιάν του Ερυθρού Αστέρα.

Εξάλλου, συνεχίζονται οι επαφές για χαφ, με τον Βινίσιους Σόουζα της Βόλφσμπουργκ και τον Κρίστιαν Κάσερες της Τουλούζ, ενώ στο κάδρο υπάρχει πάντα ο Ντανιέλ Μπραγκάνσα της Σπόρτινγκ, παρότι δεν επιβεβαιώνονται τα περί πρότασης 10 εκατ. ευρώ που λένε στην Πορτογαλία.

Στο μεταξύ, στο μέτωπο των αποχωρήσεων, ο Γιώργος Μασούρας επιστρέφει στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της ΝΕΟΜ, ενώ ο Αντρέ Λουίς αναχώρησε ήδη για τις ΗΠΑ προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η πώλησή του στην Κάνσας Σίτι. Παράλληλα, ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα θα μετακομίσει στην Παλέρμο με ένα ποσό κοντά στα 5 εκατ. ευρώ.

sport-fm.gr