Με την Καϊράτ Αλμάτι ή τη Λέφσκι Σόφιας η ΑΕΚ στα playoffs!
ΓΗΠΕΔΟ
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Με την Καϊράτ Αλμάτι ή τη Λέφσκι Σόφιας θα μονομαχήσει η ΑΕΚ στα playoffs του Champions League.
Το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει η αντίπαλό της στα playoffs του Champions League έμαθε η ΑΕΚ!
Η Ένωση θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του Καϊράτ Αλμάτι-Λέφσκι Σόφιας με στόχο την επιστροφή της στην κορυφή ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση μετά τη σεζόν 2018-19.
Ο πρώτος αγώνας θα γίνει είτε στο Καζακστάν, είτε στη Βουλγαρία και η ρεβάνς στην Allwyn Arena, εκεί όπου θα κριθεί η πρόκριση στη league phase της διοργάνωσης.
Η πρώτη μάχη των πρωταθλητών Ελλάδας θα διεξαχθεί 18-19 Αυγούστου και η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά (25-26) στη Νέα Φιλαδέλφεια.