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Οι υποψήφιοι αντίπαλοι Παναθηναϊκού και… ΠΑΟΚ στο Conference League

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι υποψήφιοι αντίπαλοι Παναθηναϊκού και… ΠΑΟΚ στο Conference League

Δείτε τα υπο-γκρουπ που περιορίζουν τους πιθανούς αντιπάλους του Παναθηναϊκού στα playoffs του Conference League (αν περάσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948), αλλά και του ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί από την Άντερλεχτ.

Η UEFA έκανε γνωστά τα υπο-γκρουπ που περιορίζουν τους πιθανούς αντιπάλους του Παναθηναϊκού στα playoffs του Conference League.

Οι «πράσινοι», εφόσον περάσουν το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 στον τρίτο προκριματικό γύρο, θα αντιμετωπίσουν στα playoffs είτε τους νικητές των ζευγαριών Χάποελ Τελ Αβίβ (Iσραήλ)-Κατοβίτσε (Πολωνία), Ελσίνκι (Φινλανδία)-Mάδεργουελ (Σκωτία) και Βαλούρ (Ισλανδία)-Νόρτζελαντ (Δανία), είτε τους αποκλεισμένους των ζευγαριών από τον τρίτο προκριματικό του Europa League Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Χαρτς (Σκωτία) και Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία)-Μπεσίκτας (Τουρκία).

Αντίστοιχα, ο ΠΑΟΚ, εφόσον αποκλειστεί από την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, θα παίξει στα playoffs του Conference League με έναν από τους νικητές των ακόλουθων πέντε ζευγαριών: Γιάμπλονετς (Τσεχία)-RFS Ρίγα (Λετονία), Ζαλγκίρις (Λιθουανία)-Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία), Μπραν (Νορβηγία)-Aπόλλων Λεμεσού (Κύπρος), Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία)-Bαντούζ (Λίχτενσταϊν) και Νόα (Αρμενία)-Σιόν (Ελβετία).

Οι αγώνες των playoffs του Conference League θα γίνουν 20 και 27 Αυγούστου.

 

 

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